함소원, 함진마마에 선물 "여러분 효도하세요"…불화설 일축

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 함소원이 시어머니와의 근황을 공개하면서 남편 진화와의 불화설을 일축했다.

함소원은 8일 인스타그램에 "마마께 추석선물 드렸어요. 여러분도 추석에 효도하세요"라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상에는 함소원 시어머니 중국마마가 선물을 받고 즐거워하는 모습이 담겼다.

함진마마는 며느리에게 받은 영양제를 먹고 기운이 나는 연기를 펼쳐 폭소를 자아냈다. 이에 함소원이 "진짜 그렇냐"고 중국어로 맞받아치는 등 다정한 고부의 모습이 눈길을 끌었다.

남편 진화 또한 SNS에 신나게 춤을 추는 영상을 게재했다. 영상에는 불화설·하차설 논란이 무색할 정도로 밝은 모습의 진화가 담겼다.

TV조선 '아내의 맛'에 출연하고 있는 함소원·진화 부부는 최근 몇주간 방송에 나오지 않아 하차설에 휩싸였다.

'아내의 맛' 측은 부부의 하차설을 부인하며 "출연하는 커플들의 녹화분은 순차적으로 방송되고 있다"고 밝혔다.

