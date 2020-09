상반기 마스크 6건 포함 147건 리콜…조치율 6%

해외 구매대행 23개 제품 판매중지…조치율 47.9%

제품안전 신규취득 전년比 3.2% 감소…코로나 영향

상반기 통관단계 수입 부적합제품 177.8만점 반입차단

[아시아경제 문채석 기자]정부는 상반기에 안전성 조사를 2447건을 한 뒤 전체의 6%인 147건에 대해 리콜 조치를 했다고 밝혔다. 불량 마스크 6건과 해외 구매 대행 제품 23건도 리콜 대상에 포함됐다.

9일 산업통상자원부 국가기술표준원은 '2020년 상반기 주요 제품안전관리 현황' 자료를 통해 이같이 밝혔다. 마스크를 포함한 제품 시장감시 현황과 제품안전 인증제도 실적 등을 공개했다.

◆상반기 리콜 147건의 4.1%인 6건이 마스크…해외 구매대행 제품, 둘 중 하나는 리콜

우선 상반기에 시행한 제품 안전성 조사 2447건 중 6%인 147건에 대해 리콜 조치를 했다. 리콜한 제품 147건의 4.1%인 6건은 마스크였다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확대로 수요가 급증한 마스크 및 온라인 해외 구매 대행 제품에 대한 수시 안전성 조사를 한 결과다.

해외 구매 대행 제품의 경우 조사 대상 48건의 47.9%인 23건을 리콜 조치했다. 절반이 불량 제품이었던 셈이다.

상반기에 신고된 불법·불량제품 2만2801건을 조사해 43.9%인 1만14건을 적발했다.

업종별로 보면 판매업체 3918건, 구매 대행업체 3395건, 수입업체 1612건, 제조업체 1076건 순으로 적발됐다.

적발 제품에 판매금지 5442건, 형사고발 2314건, 지방자치단체 이관 2038건, 개선조치 통보 119건, 인증기관 이관 101건 등의 조치를 했다.

◆불량 수입제품 적발률 9.5%↓…"안전성 강화"

관세청과 함께 상반기에 통관단계의 수입제품 2927건을 조사하기도 했다. 조사 건수는 지난해 상반기보다 12.4% 증가했지만, 적발률은 9.5% 하락했다. 그만큼 수입제품의 안전성이 강화된 것이라고 국표원은 평가했다.

적발 제품 177만8000여점(적발 건수 721건)은 통관보류 및 반송·폐기·개선조치를 통해 국내 반입을 사전에 차단했다.

제품안전 인증 및 확인 건수는 지난해보다 5.8% 증가했다. 코로나19 영향으로 신규 취득 건수는 지난해 같은 기간보다 3.2% 감소했다.

국표원은 '전기용품 및 생활용품 안전관리법' 및 '어린이제품 안전 특별법'에 따라 총 278개 품목에 대한 안전관리를 담당하고 있다.

◆안전인증 신규취득 건수 전년 동기比 3.2%↓…"코로나로 해외실적 11.1% 감소"

상반기 안전인증 및 확인 건수는 23만4350건으로 전년 대비 5.8% 증가했다.

그러나 신규취득 건수는 지난해 상반기 대비 3.2% 감소한 1만8218건이었다. 해외생산·수입 건수가 11.1% 줄어든 영향이 컸다.

국표원 관계자는 "효율적인 제품안전 관리와 촘촘한 제품시장 감시망 구축을 통해 국민 생활 안전을 강화할 것"이라며 "제품안전 문화 확산을 위해 반기별로 주요 제품안전관리 통계를 발표할 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr