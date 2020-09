[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송인 박미선이 다이어트를 시작한 근황을 알렸다.

8일 박미선은 자신의 인스타그램에 "다이어트 시작!!! 운동 시작 !!!!! 간식도 골라서. 뭐든 한다면 한다ㅎㅎ 아... 배고파 미치겠다 ㅠㅠㅠㅠ 돈까스에 쫄면 싸서, 떡볶이에 핫도그 찍어서 먹고 싶다. 할 수 있겠지ㅋㅋ 이 쪼코렛은 왜 이렇게 쓰냐ㅠ #다이어트 #간식추천해주세요 #배고파"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진 속에는 박미선이 먹은 것으로 보이는 초콜릿 등 간식이 담겼다.

박미선의 다이어트 선언에 팬들은 응원과 격려를 보내고 있다.

한편, 박미선은 JTBC 예능 '1호가 될 순 없어' 진행을 맡고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr