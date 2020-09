'박남정 딸' 박시은, 블랙아이드필승 손잡고 걸그룹 데뷔

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 박남정의 딸이자 배우 박시은(19)이 올 하반기 걸그룹으로 데뷔한다.

8일 하이업(HIGH-UP)엔터테인먼트는 "자사에서 처음으로 선보이는 신인 걸그룹 하이업걸즈(가칭)가 올해 하반기 론칭될 예정"이라며 "하이업걸즈에는 배우 박시은이 첫 번째 멤버로 이름을 올렸다"라고 밝혔다.

박시은이 포함될 걸그룹 이름은 '하이업걸즈'로 블랙아이드필승이 처음으로 자체 제작 및 프로듀싱을 맡았다. 블랙아이드필승은 트와이스, 청하, 에이핑크, 씨스타 등 인기 걸그룹들의 히트곡 다수를 배출한 프로듀싱팀인만큼 하이업걸즈의 무대에도 큰 관심이 쏠리고 있다.

박시은은 JYP엔터테인먼트에서 배우로 소속되었으나 가수 트레이닝을 병행했다. 이후 박시은은 JYP엔터테인먼트가 배우 부문 사업을 접은 뒤 블랙아이드필승이 설립한 기획사 하이업엔터테인먼트에서 연습생으로 가수의 꿈을 키웠다.

한편 2001년생인 박시은은 그간 배우로 활동해 왔다. 2014년 MBC '오만과 편견'에서 백진희 아역으로 처음 연기를 시작해 SBS '육룡이 나르샤' '미녀 공심이', KBS 2TV '월계수 양복점 신사들', tvN '굿 와이프' '시그널' '크리미널 마인드' 등에도 출연했다.

