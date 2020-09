'美, 북한 탄도미사일 주의보' 韓정부, '기업 계도용' 분석…'대북 경고' 성격 낮아

부처 공동 주의보 발령까지 2년 소요, 촘촘해진 제재로 위반 사례 잇따라

11월 미 대선 앞두고 내놓은 '대북 경고용' 메시지 가능성 낮다고 분석

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 미국 재무부 해외자산통제국(OPAC)이 국무부 국제안보비확산국(ISN), 상무부 산업안보국과 공동으로 지난 1일(현지시간) 홈페이지에 북한 탄도미사일 조달 활동과 관련해 전 세계 산업계에 '주의보'를 발령한 배경이 대북제재 위반을 막기 위한 '계도' 목적으로 해석하고 있는 것으로 전해졌다.

정부의 판단은 오는 11월 대선 전 미국 정부가 북한을 겨냥해 압박 행보를 보인 것이라는 일각의 관측과 간극이 크다. 미 국무부 등은 19장 분량의 문건을 통해 북한의 탄도미사일 개발과 부품·기술 조달에 관여하는 북한의 기관들과 제재 회피 방법을 담았다. 문건은 민간 기업이 실수로 제재를 위반할 경우 처벌과 거래 금지 품목도 소개했다. 이를 두고 일각에서는 사실상의 대북 경고의 성격이 있다는 해석을 내놨다.

반면 정부는 미국 정부의 이번 '주의보' 발령이 미국 제재의 광범위성으로 인해 전 세계 민간기업이 내용을 세세하게 숙지하지 못해 의도치 않은 상황에서 제재를 위반하는 상황을 막기 위한 목적으로 판단하고 있다. 미국의 대북 제재는 2016년 1월 북한의 4차 핵실험과 2월 장거리 로켓 발사를 계기로 한층 강화됐고 2017년 오토 웜비어 사망사건으로 더욱 세분화됐다. 북한과 거래하는 개인은 물론 금융기관이 미국 금융기관과 거래하지 못하게 하는 웜비어법이 통과되면서다.

앞서 미국은 2005년 행정 명령 13382호 채택 이후에도 7개 정도의 행정명령 통해서 제재를 강화했다. 소니해킹, 4차 핵실험, 6차 핵실험, 천안함 피격, 연평도 포격 등 계기마다 행정명령을 채택하면서 제재 대상과 의무적 제재는 더욱 확대됐다. 다시 2016년 이후 제재가 촘촘해 지면서 정책적 고려보다는 법과 행정명령에 따라야 하는 체계가 필요해지게 된 것으로 풀이된다.

실제로 대북제재 위반으로 처벌을 받는 사례가 잇따르고 있다. 최근 미 법무부는 영국령 버진 아일랜드의 '양반'에 대해 대북제재 위반 등을 이유로 67만달러 벌금을 부과했다. 아랍에미리트(UAE) 담배 회사도 담배 필터를 수입하다가 적발돼 벌금형을 받았다.

정부는 미국의 이번 주의보 발령 시점 역시 특정된 것이 아니라고도 판단했다. 11월 미국 대선을 앞두고 북한을 겨냥한 압박성 조치가 아니라는 진단이다. 미국 정부가 합동으로 주의보를 발령하기 위해서는 각종 법률 검토와 관계부처 협의를 거쳐야 하고 이 과정은 2년에 가까운 시간이 필요하기 때문이다. 일련의 조치가 미 대선 등 정치일정을 감안, 시점을 특정해 나온 것이 아니라는 의미다.

이 같은 배경을 미국 정부는 외교경로를 통해 한국측에도 설명한 것으로 알려졌다. 미국측은 이번 주의보 발령으로 교착상태에 빠진 비핵화 협상 재개 계기가 되기를 기대하고 있다. 데이비스 스틸월 미 국무부 차관보는 지난 2일(현지식간) 브리핑을 통해 "트럼프 행정부는 북한이 협상을 해야 한다는 점을 알리기 위해 더 많은 강력한 조치를 취해왔다"면서 "북한 주민에게 더 밝은 미래가 있지만 그러기 위해서는 고립 상태로 있지 말고 협상과 대화를 해야한다는 점을 보여주기 위한 것"이라고 설명했다.

다만 북미 대화 재개는 녹록지 않은 상황이다. 북한이 내달 10일 노동당 창건 75주년을 맞아 대규모 열병식을 준비하고 미사일 시험 발사 가능성이 있다는 전망까지 나오는 까닭이다. 이에 정부는 "계속 동향을 쳐다보고 있다"고 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr