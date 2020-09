"수진아! 그립다"…김성은, 3년째 잠수 박수진과 우정 여전해

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 김성은이 박수진을 향한 우정을 과시했다.

김성은은 8일 인스타그램을 통해 팬들의 궁금증에 답하는 시간을 가졌다.

그는 박수진과 관련 질문이 나오자 애틋한 우애를 드러냈다.

한 팬이 "'테이스티로드' 때부터 팬이다. 언니 먹방은 따라갈 수가 없다. 그립다"라고 말하자 김성은은 "저도 그 시절이 그립다. 아무 걱정 없이 (박)수진이랑 즐겁게 먹고 수다 떨고"라고 말했다.

그러면서 박수진의 계정을 태그한 뒤 "수진아! 그립다"라고 외쳤다.

또 "박수진 언니랑 케미 너무 좋으시고 보기도 좋았는데 요즘도 수진 언니랑 친하게 지내시냐"라는 질문도 나왔다.

김성은은 "당연하죠! 제일 친한 친구이자 동생이다"라고 답했다.

김성은은 지난 2015년 배용준과 박수진 부부의 신혼여행에 남편인 축구선수 정조국과 동행할 정도로 절친이다. 또 박수진은 김성은의 둘째 임신 때 서프라이즈 파티를 열어주며 화제가 되기도 했다.

두 사람은 동반 예능을 찍거나 서로의 촬영장에 간식차를 선사하는 등 연예계에서 절친한 사이로 유명하다.

그러다 박수진이 2017년 첫 아이 출산 당시 인큐베이터 혜택을 받았다는 논란에 휩싸이면서 SNS 활동을 중단했다.

