유망주, 성장주 미리 알려주는 주요공시 100% 활용법

수많은 개인 투자자들이 기관들의 움직임에 촉각을 곤두세운다. 이유는 간단하다. 기관은 여러 경로를 통해, 다양한 정보 확보가 가능하기 때문이다. AI라씨로는 개인투자자들의 이러한 상황을 반영해 인공지능과 빅데이터 시스템을 활용해 투자자가 스스로 분석하기에 시간과 노력이 많이 드는 정보를 제공 중이다

그 예로 AI라씨로는 과거 신규 시설 투자 공시를 바탕으로 9월과 10월에 신규 투자가 종료되는 기업들을 추출해 관련 정보를 제공 중이다. 신규 투자가 마무리되면 기업의 생산 능력이 확대되거나 경쟁력이 강화될 수도 있어 해당 종목에 대한 투자자들의 관심이 높은 편이다.

[주요 공시 정보]

또한 임원ㆍ주요주주특정증권 등 주요주주의 변동사항이 생기면 세부 변동 내역과 함께 변동 전후의 주권 비율을 분석해 제공하고 있다. 투자자들은 이러한 변동 사항을 통해 향후 주가가 오를지 떨어질지를 예측할 수 있는 정보를 찾아낼 수 있다.

해당 정보는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 관련 공시 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

[투자자 관심 종목]

