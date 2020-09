연말까지 친환경 온라인 녹색매장 시범운영

환경부·한국환경산업기술원, 인터파크와 9일~12월31일 운영

2000개 녹색제품 쉽게 확인…최대 20% 할인권 지급

[아시아경제 문채석 기자]환경부와 한국환경산업기술원은 9일부터 오는 12월31일까지 인터파크에서 온라인 녹색매장을 시범 운영한다고 밝혔다.

온라인에서도 쉽게 녹색제품(환경표지인증제품)을 확인하고 구매할 수 있도록 하기 위해 매장을 운영하게 됐다.

녹색제품은 제품의 에너지 및 자원의 소비를 줄이고 오염 물질 발생을 최소화할 수 있는 제품에 환경표지를 인증하는 국가 공인제도다.

올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 온라인 쇼핑몰을 이용하는 소비자가 급증해 그동안 대형마트 등에서 운영하던 녹색매장을 온라인으로 확대한 것이다.

2011년부터 시행된 녹색매장 지정제도는 녹색제품에 대한 정보 안내 및 구매 편의를 위해 노력한 매장을 환경부가 지정하는 제도다. 현재 628개의 백화점, 대형마트, 편의점 등이 지정돼 있다.

온라인 녹색매장엔 녹색제품 전용 홍보관을 운영한다. 소비자들은 제품 종류별로 분류된 2000개의 녹색제 품을 쉽게 구매할 수 있게 된다. 매장 운영 기념으로 제품 구매 시 최대 20%의 할인권도 지급한다.

녹색제품 전용 홍보관엔 일상 생활에서 자주 구매하는 사무용 기기 및 주방 용품을 비롯해 생활용품, 가전기기 등 환경표지 인증을 받은 제품들이 전시돼 있다.

구매 화면 상단에 녹색제품정보시스템 홈페이지 바로가기 단추가 있어 소비자가 해당 제품의 환경성 정보를 쉽게 확인할 수 있다.

환경부와 한국환경산업기술원은 이번 온라인 녹색매장 운영을 통해 쇼핑몰 이용 고객의 구매 성향을 분석해 맞춤형 녹색제품 제공 방안을 마련할 예정이다.

한국온라인쇼핑협회(KOLSA), 온라인 쇼핑몰 업체 등과 함께 온라인 녹색매장을 지속적으로 확대할 계획이다.

김동구 환경부 녹색전환정책관은 "녹색제품은 제품의 생산부터 폐기까지의 전 과정에서 환경성을 고려한 친환경 제품"이라며 "늘어나는 온라인 쇼핑 수요를 반영해 소비자가 다양한 녹색제품을 접할 수 있도록 온라인 판매 창구를 늘릴 것"이라고 말했다.

