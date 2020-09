전주 완산구, 개별공시지가 열람 및 의견제출 실시

2020년 7월 1일 기준 개별공시지가

열람 및 의견제출 오는 9월 21일까지

[전주=아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전주시 완산구(구청장 황권주)는 2020년 7월 1일 기준 개별공시지가 조사대상 613필지의 개별공시지가 열람 및 의견제출을 오는 9월 21일까지 실시한다고 7일 밝혔다.

2020년 7월 1일 기준 개별공시지가 대상은 2020년 1월 1일부터 6월 30일까지 토지 이동(분할, 합병, 지목변경 등)이 발생한 613필지로 토지특성조사 및 지가산정에 따른 감정평가사의 검증을 완료하고 결정·공시에 앞서 조사한 가격에 대해 보다 적정하고 공정한 가격을 공시하기 위해 열람 및 의견제출을 실시한다.

개별공시지가는 부동산공시가격 알리미 사이트, 구청 민원봉사실, 동 주민센터를 통해 열람할 수 있으며 열람한 개별공시지가에 의견이 있는 토지소유자 및 그 밖의 이해관계인은 의견제출 기간(9. 1.~9. 21.)에 인터넷 또는 구청 민원봉사실, 동 주민센터를 방문하거나 우편, FAX 등을 통해 의견서를 제출하면 된다.

의견이 제출된 토지는 비교표준지 선정의 적정성, 인근 토지의 지가 및 전년도 지가와의 균형 여부 등을 재확인하여 전주시 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 의견제출인에게 10월 16일까지 서면으로 통지하고 10월 30일에 결정·공시할 예정이다.

나경옥 민원봉사실장은 “개별공시지가는 재산세, 취득세, 각종 부담금의 산정에 활용되고 시민재산권과 밀접하게 관련되어 있으니, 의견제출 기간 동안 적극적인 관심을 가져주기 바란다”고 전했다.

