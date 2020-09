제주시, 부설주차장 불법 용도변경에 “철퇴”

제주시, 읍면지역 대상으로 전수조사…1459건 적발

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 부설 주차장을 불법 용도 변경하거나 물건 등을 쌓아둬 사실상 유명무실화하는 사례가 여전한 것으로 드러났다.

7일 제주시에 따르면 시는 건축물 부설주차장 이용률을 높이기 위해 지난 3월부터 8월까지 읍·면 지역 부설주차장 8,799개소, 4만3,187면에 대한 전수조사를 벌였다.

그 결과, 총 1,459건의 불법 행위가 적발됐다. 읍면지역 부설주차장 전체의 16.5%에 해당한다.

불법행위 유형을 보면 출입구 폐쇄 207건, 물건 적치 398건, 불법 용도변경 사용 854건 등이다.

시는 적발된 곳에 대해선 원상회복 명령을 내리고 형사고발 등 조치키로 했다.

원상회복이 이뤄지지 않으면 불법 용도변경은 3년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금, 부설주차장의 기능을 유지하지 않으면 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금이 부과된다.

제주시 관내 부설주차장은 총 21만8,854면으로 시 전체 주차장(24만7,257면)의 83.2%를 차지하고 있다.

고상익 차량관리과장은 “고질적인 주차난 해소를 위해 전수조사 이후에도 읍·면·동과 협조해 부설주차장 수시점검을 통해 주차장 이용률을 높이는데 더욱 힘써 나가겠다”고 말했다.

한편 시가 벌인 2019년 동지역 부설주차장 전수조사에선 총 1,759건의 불법행위(경미사항 현지시정 5,950건 제외)가 적발됐었다. 이중 원상회복 완료 1,616건, 형사 고발 진행 중인 것은 143건이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr