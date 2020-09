연차 상관없이 11월30일까지 1시간 온라인 교육으로 완료…통지서도 카카오톡으로

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 코로나19 예방을 위해 기존에 실시하던 민방위 집합교육을 사이버교육으로 대체한다.

구 소속 민방위 대원은 연차에 상관없이 9월1일부터 11월30일까지 PC나 모바일을 통해 ‘민방위 사이버교육 센터’에 접속해 1시간의 온라인 교육을 받으면 된다.

또 구는 종이통지서 전달 시 발생하는 대면접촉을 줄이기 위해 카카오톡으로 전자통지를 실시한다.

자세한 문의는 한국공교육원 상담센터나 동대문구청 안전담당관으로 하면 된다.

