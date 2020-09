TS트릴리온, 하루 종일 상쾌한 ‘TS쿨샴푸’ 8일 홈앤쇼핑 올해 마지막 방송

‘국민샴푸’로 자리매김 중인 제조 판매하는 TS트릴리온(대표 장기영)이 오는 8일(화) 밤 10시 45분부터 홈앤쇼핑을 통해 ‘TS쿨샴푸’ 올해 마지막 특집 방송을 진행한다.

이번 방송은 홈앤쇼핑에서 진행되는 ‘TS쿨샴푸’의 올해 마지막 방송으로, 파격적인 가격 및 특별한 혜택을 만나볼 수 있다.

‘TS쿨샴푸’는 시원한 쿨링감이 장점으로 하루 종일 상쾌한 기분을 선사하며, 두피 관리에 효과적이다. 앞서 인체적용시험을 통해 사용 후 두피 온도 감소에 도움이 된다는 사실이 입증된 바 있다. 인공 향료 대신 9가지 식물 유래 에센셜 오일을 함유해 마무리감이 상쾌하며, 실리콘 무첨가제품으로 두피의 모공을 막지 않고 노폐물은 말끔히 제거해 두피 자신감을 높여준다. 뿐만 아니라 11가지 식물에서 유래한 계면활성제가 함유되었으며 걱정 성분 15가지를 배제해 예민한 두피에도 자극을 적게 주며 순하다.

특히 제품에는 TS만의 독자 솔루션을 적용한 특허 성분인 ‘H Plus Complex’는 Demeter 유기농 인증을 마친 호밀, 항산화와 피부 보호에 뛰어난 비쑥과 골든실을 K:AI공법으로 유효성분을 파괴 없이 추출한 영양 콤플렉스가 함유되었다. 또한 TS트릴리온의 특허 성분으로 물에 넣으면 물이 파랗게 변하는 물푸레나무껍질을 이용한 물푸레나무추출물은 성질이 찬 약성으로 하루 종일 상쾌하고 보송보송함을 유지하도록 도와준다.

TS트릴리온 장기영 대표는 “‘TS쿨샴푸’는 시원한 청량감을 선사하지만 두피 자극이 적어 많은 분들이 큰 호응을 보내주셨다. 올 한해 ‘TS쿨샴푸’에 보내주신 고객님들의 성원에 보답하고자 이번 특별 방송을 준비하게 되었다. 앞으로도 고객님들의 두피, 모발 고민을 해결하기 위해 TS만의 기술력을 적용한 다양한 기능성 제품을 선보이겠다. 많은 성원과 관심 부탁드린다”고 전했다.

TS트릴리온은 ‘TS샴푸’를 대표 브랜드로 하여 헤어 케어, 기능성 화장품, 헬스&리빙 및 건강기능식품까지 사업 확장을 통해 바이오헬스케어 전문기업으로 성장하고 있다.

