[책소개] 끈기, 그 끝없는 도전

‘개천에서 용이 나지 않는다’고 말하는 세상 풍경이 안타깝다. 그 속에 젊은이들의 좌절과 한숨이 있다. 날개를 펴보기도 전에 좌절을 가르치는 사회도, 날개를 펴는 방법을 배우려 하지 않는 젊음도 아쉽다.

도서출판 시선이 출간한 『끈기, 그 끝없는 도전』은 기회가 적어 길을 잃고 방황하는 이 시대 젊은이들에게 용기 있는 도전을 할 수 있도록 격려와 지혜를 담은 책이다.

“돈이 없어 학업을 중단해야 했고, 가족들 사이에서 눈치를 보며 자라야 했던 내게 공장 생활은 모든 것을 내 의지에 따라 할 수 있는 낙원 같은 곳이었다. 주도적으로 인생을 사는 습관은 그때 만들어진 것이다. 더 물러설 곳이 없었기에 그곳에서 일하다 죽어도 좋다는 각오로 일에 푹 빠져서 지냈다”(1장 <가난은 내 인생의 최고의 자산이다> 中)

이 책의 저자인 <유종휘 회장>은 봉제공장 재단실에서 첫 사회생활을 시작해 주경야독하며 끈기와 도전정신으로 복장 일에 평생을 바쳤다. 지금은 (주)정선물산, (주)대호 아프엔씨, 광동무역주식회사, 중국 대련 반도복장유한공사 회장으로 근무하고 있다.

-끈기와 몰입은 평범함도 위대함으로 만든다.

『끈기, 그 끝없는 도전』의 저자 <유종휘>는 지금도 아침 다섯 시에 일어나 운동을 하고, 일곱 시면 회사에 도착해 생산 현장을 돌아본다. 기업가로서 그의 숭고한 의식이자 초심을 유지하는 방법이다. 유종휘 회장은 환경을 탓하지 않고 백척간두에 서서 세상과 온전히 화해하고자 평생을 도전과 열정 그리고 몰입하는 삶을 살았다.

이 책은 단순히 성공을 말하려는 게 아니다. 수줍음이 많아 남 앞에 나서는 것을 꺼리며, 오랜 시간 공황장애로 고통받는 저자가 말보다는 실천으로 세상에 오롯이 새긴 진짜 삶에 대한 진솔한 이야기가 담겨 있다. 저자는 자기 이야기를 하고 싶었던 이유에 대해 다섯 가지를 말한다.

첫째, 젊은이들에게 잘할 수 있는 일에 관심을 가지고 노력하기를 바라는 마음을 담았다. 평범하게 태어난 사람도 노력하면 작은 성공은 누구나 할 수 있다는 이야기를 꼭 전해주고 싶다고 말한다.

둘째, 모든 일에는 기다림이 필요하니 자기완성을 위한다면 조급해하지 말고, 현재의 과정에 충실하기를 당부하고 싶다고 말한다.

셋째, 최선을 다했다면 결과는 하늘에 맡기는 과정 중심의 튼튼한 삶을 전해주고 싶다고 말한다.

넷째, 경쟁이 치열할수록 인성이 경쟁력이 된다는 사실을 기업경영자의 관점에서 이 시대 젊은이들에게 말하고, 스펙과 실력도 중요하지만, 인성 훈련에 게을리하지 않기를 당부하고 싶다고 말한다.

다섯째, 선진국이 되기 위해 대한민국의 국민은 각자가 어떤 역할을 해야 할지 시대 소명을 생각하며, 이 시대 리더와 각 분야의 전문가들이 초심이 무엇인지 다시 점검하는 시간을 가졌으면 하는 간절함을 담고 있다.

“다음 날 아침 6시 30분에 출근하기 위해서는 2~3시간 잠으로 버텨야 했던 나날들이었다. 나라고 어찌 아이들의 커가는 모습을 보고 싶지 않았겠는가. 신은 우리에게 모든 것을 주지 않는다. 하나를 얻기 위해서는 다른 하나에 대한 희생이 따르는 것이 성취하는 인생의 길을 선택하는 사람들에겐 숙명과 같은 것임을 깨닫기까지는 많은 시간이 필요했다”(3장 <생각이 바뀌었다면 행동으로 보여라> 中)

워라벨, 삶의 균형, 행복을 강조하는 시대다. 인생의 의미를 찾는 사람들에겐 유의미한 선택일 수 있다. 하지만 태어나서 어떤 분야이건 성공을 꿈꾸는 사람이라면, 호연지기가 부족하고 시대 인식이 없는 태도에 대해 한 번쯤 생각해 볼 필요가 있지 않을까. 꼰대의 이야기가 아니라 이 책은 세대 간의 갈등을 조금은 봉합할 수 있는 역지사지의 관점들을 우리에게 제공해 준다.

책의 저자 유 회장은 독자들을 향한 바람을 담아 책 첫머리에 이 같은 문장을 남겼다. “인생은 다른 사람이 규정짓고 말하는 것보다 훨씬 더 깊은 우물과 같은 곳이다. 그곳에는 다른 사람들이 경험하지 못한 다양한 삶의 방식과 성공의 길이 있음을 믿는다”

이 책의 마지막 페이지를 넘긴 후 독자들은 과연 어떤 지혜를 배울 수 있을까. 선택의 자유는 오직 그 사람의 몫이다. 오늘의 선택이 우리의 미래모습을 결정해 준다.

