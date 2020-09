[상승 후 조정중인 테마 분석] 보안주(정보), 일자리(취업), 공작기계 등

9월 7일 인공지능 투자비서 'AI라씨로'의 분석결과에 따르면 보안주(정보), 일자리(취업), 공작기계, 구제역/광우병 수혜, 제지 테마가 상승 후 조정을 받고 있다.

보안주(정보) 테마는 5월 25일, 고점 이탈 후 횡보 중이며, 주도종목으로는 SGA솔루션즈, 드림시큐리티, 오픈베이스 등을 들 수 있다. 일자리 취업 테마는 5월 11일 고점 이탈 후 횡보 중이다. 이와 관련한 최근 주도 종목으로는 윌비스, TS인베스트먼트, DSC인베스트먼트 등이 꼽히고 있다.

상승 후 조정중인 테마는 향후 다시 뜰 가능성이 높은 테마로, 투자자들이 계속해서 주시해서 보는 정보이기도 하다. 현재 이러한 정보는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

[투자자 관심 종목]

SGA솔루션즈 SGA솔루션즈 184230 | 코스닥 증권정보 현재가 962 전일대비 63 등락률 +7.01% 거래량 601,082 전일가 899 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 SGA솔루션즈, 흑자 전환 성공…"이익 실현 지속할 것"SGA솔루션즈, 키오스크(KIOSK) 테마 상승세에 5.29% ↑SGA솔루션즈, 핀테크(FinTech) 테마 상승세에 8.91% ↑ close , 드림시큐리티 드림시큐리티 203650 | 코스닥 증권정보 현재가 3,635 전일대비 40 등락률 +1.11% 거래량 1,620,284 전일가 3,595 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 美,中 236조! 관세 면제시한 D-Day! 아직 끝나지 않았다!!드림시큐리티, 주가 3920원 (4.12%)… 게시판 '북적'카카오! 앞으로도 계속 갑니다!! 블록체인 생태계까지 차지! close , 오픈베이스 오픈베이스 049480 | 코스닥 증권정보 현재가 3,275 전일대비 165 등락률 +5.31% 거래량 1,819,486 전일가 3,110 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 오픈베이스, NI(네트워크통합) 테마 상승세에 5.01% ↑“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”【전문가추천】 3/4분기 수익률 지배할 '반도체 관련주' close , 화천기계 화천기계 010660 | 코스피 증권정보 현재가 3,125 전일대비 20 등락률 +0.64% 거래량 796,777 전일가 3,105 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 【전문가의견】 미칠듯한 사업 확장, 꼭 사야하는 '2차전지 관련주' 6월 5일 코스피, 30.69p 오른 2181.87 마감(1.43%↑)[특징주] 화천기계, 文 '그린뉴딜' 풍력 1兆 투자에 관련사업 부각 강세 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 56,500 전일대비 900 등락률 +1.62% 거래량 18,102,674 전일가 55,600 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승삼성전자, 中 톈진 TV 공장 가동중단…"글로벌 생산거점 운영 효율화 차원" 개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승 close

