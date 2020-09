【화제의테마】 내일 (8일) 꼭 잡아야만 하는 '핵심 테마' 4選

저금리와 정부의 연이은 부동산 거래규제로 인해 시중 자금이 갈 곳을 잃자 주식시장으로 몰려들고 있다. 그러나 어떤 종목이 진짜 좋은지 몰라 투자자들이 선택에 어려움을 겪고 있다. 이에 데이드투자그룹에서는 원활한 주식투자를 돕고자 지금 꼭 잡아야하는 핵심 테마 4가지를 뽑아 보았다.

▶데이드투자그룹 단독포착 내일 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[4위] 게임주

외부 활동보다는 집에 있는 시간이 늘어나면서 게임관련주들이 주목받고 있다. 다른 종목 대비 평균 3배 이상 더 오른 상태다. 이는 실적으로도 증명해줄 것으로 기대된다. 그리고 곧 겨울이 다가온다. 게임할 시간은 늘어만 갈테니 주가도 비례해 오를 것으로 전망된다.

▶(8일) 급상승 흐름 포착 '게임관련주' ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[2위] 언택트 관련주

신종코로나바이러스가 수도권에서 영향력을 키움에 따라 언택트 시대가 더욱 가속화 될 것으로 보임에 따라 관련주들을 반드시 주목할 차례다. 외부 활동을 꺼리고 집을 벗어나지 않음에 따라 온라인결제와 게임, 온라인 영상·교육 관련 종목들을 살펴볼 필요가 있다. 안 잡고서 나중에 배아파 구르지 마라.

▶▶정말 오를 수 밖에 없는 '언택트 株' 특급 유망주 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

[2위] 5G관련주

갤럭시 노트20의 판매호조와 더불어 5G 가입자가 크게 늘어나고 있다. 또한, 언택트 문화 발달로 게임, 영상 시청 등에 빠른 속도를 필요로 하기 때문에 5G 전국망 구축 속도가 빨라질 것으로 보인다. 이에 따른 수혜주들 역시 크게 솟구칠 것이다.

▶잡지 못하면 100% 후회할 '5G 관련주' ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

▶내일 급등 예상 '1위' 테마 확인하기 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

▶원하는 수익이 날 때까지...데이드투자그룹 '네버엔딩케어' (클릭)

관심종목: 대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 1,130 전일대비 30 등락률 -2.59% 거래량 4,603,088 전일가 1,160 2020.09.07 12:41 장중(20분지연) 관련기사 【증권가이슈】 다음주에는 꼭 사야할 '전기차 관련주' 지난달 온라인쇼핑 거래 최대! 배달음식 등 66.3% 급증! 반사이익 누려요!부릉! 부릉! 이제는 오토바이다! 배달, 라이더 관련주 들썩들썩! close , 지엔원에너지 지엔원에너지 270520 | 코스닥 증권정보 현재가 3,080 전일대비 380 등락률 +14.07% 거래량 5,277,807 전일가 2,700 2020.09.07 12:41 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정6월 30일 코스닥, 3.28p 오른 737.97 마감(0.45%↑) close , KR모터스 KR모터스 000040 | 코스피 증권정보 현재가 964 전일대비 14 등락률 +1.47% 거래량 6,601,846 전일가 950 2020.09.07 12:41 장중(20분지연) 관련기사 부릉! 부릉! 이제는 오토바이다! 배달, 라이더 관련주 들썩들썩! KR모터스 2개 분기 연속 흑자…"하반기 전기 오토바이 출시 등으로 성장 지속"5월 주식·회사채 자금조달 40% 증가… 반등 본격화? close , 에이프로젠제약 에이프로젠제약 003060 | 코스피 증권정보 현재가 1,535 전일대비 10 등락률 -0.65% 거래량 3,849,230 전일가 1,545 2020.09.07 12:41 장중(20분지연) 관련기사 신풍제약 잘 보셨죠?! 이제는 남아공으로 갑니다! 대규모 임상 착수!우진비앤지! 니가 왜 거기서 나와? 깜짝등장! 10배! 강력한 효과에이프로젠제약, 주가 1570원.. 전일대비 -2.18% close , 파루 파루 043200 | 코스닥 증권정보 현재가 2,625 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,625 2020.09.07 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-2일이제 직접 만나지 마세요! 감염병 대응에 원격진료 수요급증! 파루, 메르스 코로나 바이러스 테마 상승세에 5.0% ↑ close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.