이재명표 '청년면접수당' 이달 14일부터 접수…최대 21만원 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사의 대표 청년정책 중 하나인 '청년면접수당' 하반기 신청접수가 이달 14일부터 시작된다.

청년면접수당은 청년층의 적극적인 구직활동 지원을 위해 면접에 참여하는 도내 청년에게 최대 21만원(면접 1회당 3만5000원, 최대 6회)의 면접활동비를 지원하는 사업이다.

경기도는 코로나19 장기화로 취업 활동에 어려움이 많은 청년들의 상황을 고려해 상반기 신청 조건이었던 근로 기준 시간(주 30시간)을 폐지했다. 또한 채용공고문 제출 절차를 생략하는 등 더 완화된 지원 조건을 마련했다.

신청 대상은 신청일 기준 도내 거주 중인 만 18 ~39세로, 취업 면접에 응시한(지방ㆍ해외사업장 포함, 현재 취업여부 무관) 경기도 청년이다.

다만 완화된 기준은 올해만 한시 적용된다. 타 지원금 중복수급자(실업급여, 청년구직활동지원금 등)는 지원 대상에서 제외된다.

하반기 신청은 ▲2차 9월14~10월16일 ▲3차 신청 11월2~30일 ▲4차 신청 12월14~31일 등 모두 3차례 진행된다.

신청은 경기도일자리재단 플랫폼 '잡아바'(http://thankyou.jobaba.net)에 들어가 온라인으로 하면 된다.

이후 면접 확인서나 대체 서약서, 중복수급 여부 등의 서류심사 과정을 거쳐 신청일 기준 60일 내 지역화폐로 지급된다.

자세한 사항은 경기도 청년면접수당 홈페이지를 참고하거나 청년면접수당 전용콜센터(1877-2046)로 연락하면 된다.

김경환 도 청년복지정책과장은 "코로나19로 모두가 어려운 상황에서 이번 면접수당이 청년들의 구직활동에 조금이나마 힘이 되길 바란다"며 "'민간 기업들에게도 면접비 지급문화가 확산되는 출발점이 됐으면 한다"고 전했다.

