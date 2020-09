"흑범고래 200여마리 떼지어 이동"…국내 첫 포착

국립공원공단, 다도해해상국립공원 생태계 조사 중 촬영

[아시아경제 김보경 기자] 최근 남해 거문도 인근에서 흑범고래 200여마리가 무리 지어 이동하는 모습이 포착됐다.

국립공원공단은 지난달 19일 다도해해상국립공원 거문도 일대에서 해양생태계 조사 중 흑범고래 200여마리가 무리를 지어 이동하는 모습을 촬영했다고 6일 밝혔다.

이번에 촬영한 흑범고래 영상은 길이 4m로 추정되는 어미 개체와 1m 내외의 새끼 개체 등 약 200여마리가 시속 약 2㎞로 거문도에서 서쪽방향으로 이동하는 모습을 담았다.

우리나라에서 흑범고래는 제주와 부산에서 사체가 발견되거나 수심이 깊은 동해 연안에서 10여마리가 발견된 사례가 있다. 하지만 이번처럼 남해 연안에서 흑범고래 무리가 포착된 경우는 처음이다.

공단 관계자는 "다도해해상국립공원 내 거문도는 해초류, 산호충류 등이 서식하는 등 해양생태계가 우수한 지역이기도 하지만, 고래류의 먹이원 중 하나인 상괭이, 전갱이과 부시리 등을 따라 이동했을 것으로 추정된다"고 밝혔다.

흑범고래는 참돌고래과로 외형과 크기는 범고래와 비슷해 '범고래붙이'로도 불린다. 세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록 정보부족종으로 분류된 국제적인 보호종이다.

전 세계 온대와 열대의 외양에서 분포하고 있지만 생태적인 특성은 거의 알려지지 않았다. 보통 10~60 마리가 무리를 지어 이동하는데 때로는 이보다 더 많은 개체가 무리생활을 한다고 알려졌다. 야생에서 사람을 공격한 사례는 없다.

주로 깊은 바다를 선호하는 편으로 우리나라에서는 수온이 17℃이상 되는 시기에 주로 목격되고 있으며, 촬영 당일인 8월 19일 수온은 24℃였다.

연구진은 2016년 여서도 부근에서 범고래 무리가 발견된 이후 대규모 흑범고래 무리가 발견된 것은 이곳 일대의 해양생태계가 우수하다는 것을 간접적으로 보여준다고 설명했다.

최승운 국립공원연구원장은 "흑범고래는 국내에서는 그 모습을 보기가 매우 힘든 종으로 공원지역인 거문도 연안에 출현했다는 점이 매우 의미있는 현상"이라며 "앞으로 과학적인 조사·연구와 체계적인 보전을 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

