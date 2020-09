구례군, 생활 SOC 복합화 사업 가족센터 건립 국비 15억 원 확보

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 최근 국가균형발전위원회에서 추진한 ‘2021년 생활SOC 복합화 사업 공모사업’에 구례군 가족센터 건립사업이 최종 선정돼 국비 15억 원을 확보했다고 4일 밝혔다.

가족센터는 가족, 돌봄, 다문화, 맞벌이 부부 등 다양해진 가족 유형에 필요한 맞춤형 가족 서비스를 제공하는 공간이다.

기존 운영 중인 구례군 건강가정과 다문화가족지원센터 기능을 확대하고, 노인회관, 청소년 문화의 집 등과 연계한 다양한 가족 복합 서비스를 지원할 방침이다.

센터는 구례읍 봉남리 2번지 일원에 전체면적 1375㎡, 지상 2층 규모로 건립되며 공동육아 나눔터, 가족소통공간, 다 함께 돌봄센터, 상담 교육실 등이 들어설 예정이다.

이번 건립되는 구례군 가족센터는 국비 15억 원, 지방비 15억 원을 포함해 총 30억 원을 투입해 2022년 9월에 개관을 목표로 하고 있다.

호남취재본부 육미석 기자 yes3605@asiae.co.kr