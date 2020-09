목포경찰, 전화 금융 사기로 2억 원 가로챈 일당 2명 검거

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 목포경찰서는 전화 금융 사기 범죄에 가담한 혐의(사기)로 A(22)씨 등 2명을 붙잡아 조사하고 있다고 4일 밝혔다.

이들은 지난 8월부터 최근까지 전화 금융 사기에 속은 30대 여성 B씨 등 22명에게서 2억 원가량을 가로챈 혐의다.

이들은 값싼 이자로 대출을 해준다는 광고를 인터넷에 올리고, 이 광고를 보고 개인정보를 입력한 피해자들에게 전화를 걸어 값싼 이자로 대출을 해줄 것처럼 유인한 후 대출을 받기 위해선 기존의 대출을 갚아야 한다고 속여 피해자들에게 금품을 가로챈 것으로 조사됐다.

이들은 목포, 여수, 나주, 대전, 전주 등 전국을 돌며 피해자들에게 금융기관을 사칭해 대출 상환금 명목으로 현금을 가로챈 것으로 나타났다.

경찰은 전화금융사기 범죄에 대해 엄정하게 대응하고 있으며 검거된 조직원을 상대로 추가조사를 통해 일당을 추적하고 있다.

경찰 관계자는 “대출 명목으로 현장에서 돈을 받아 가는 금융기관은 절대 없다”며 “대출을 핑계로 현금을 요구하는 전화는 전화금융사기이므로 절대 응하지 말아달라”고 당부했다.

