애플·테슬라, 또 추락‥나스닥 하락도 깊어져(상보)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 하루전 뉴욕증시에서 폭락세를 보였던 나스닥이 또다시 하락세를 보이고 있다. 전기차업체 테슬라의 주가는 4일 연속하락하며 400달러대가 무너졌고 애플도 약세다.

테슬라는 이날 오전9시30분 0.28% 하락한 405달러에 거래를 시작했지만 바로 상승전환해 3% 가량 상승한 420달러선에 거래됐다. 이후 하락 반전, 385달러까지 추락한후 오전 10시5분 현재 2%가량 하락한 398달러에 거래되고 있다. 테슬라 주가가 4일 연속 하락하는 것은 지난 3월 이후 처음이다.

테슬라는 전일 9%의 급락세를 보인데 이어 시간외 거래에서는 400달러선이 무너져 380달러선까지 추락했었다. 이날도 개장전 거래에서 약세를 이어가다 8월 고용지표가 호조를 보인 이후 낙폭을 만회했었다. 미 노동부에 따르면 8월에 137만개의 일자리가 늘어났고 실업률은 8.4%로 낮아져 시장의 기대보다 호조를 보였다.

전날 테슬라와 함께 8% 급락한 애플의 주가도 장중 1%대 상승세 보이기도 했지만 3%대의 낙폭으로 117달러에 거래 중이다.

나스닥 지수는 이날도 1.7%가량의 하락폭을 보이고 있다. S&P500 지수도 0.4% 하락 중이다 다우존스30산업평균지수는 0.2%가량 상승했지만 개장직후에 비해 낙폭이 축소됐다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr