영광군, 태풍 ‘하이선’ 대비 상황판단회의 개최

강한 바람과 집중호우 예상, 선제적 피해예방 조치 당부

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 영광군은 4일 오후 홍석봉 부군수 주재로 간부공무원들이 참석한 가운데 제10호 태풍 ‘하이선’ 북상에 대비하기 위한 상황판단 회의를 개최했다.

군은 태풍 진행 상황 실시간 모니터링과 신속대응을 위한 상황전파, 특보 발효 시 상황별 긴급복구반 등을 가동하기로 했다.

또한, 주요 관광지·비닐하우스·축사 등 각종 시설물 사전 안전점검, 급경사지·침수 우려·산사태 위험 지역 등 재해취약지역에 대한 예찰 활동을 강화하기로 했다. 하수도 정비, 배수펌프장 등 각종 수리시설 등에 대해 예방 점검하고, 특보 발효 시 전 직원 비상 근무 발령을 내릴 방침이다.

이밖에도 이날 회의에서는 주민불편 최소화를 위한 적극적인 응급복구 지원 등에 대해서도 재점검했다.

기상청에 따르면 제10호 태풍 ‘하이선’은 오는 16일 15시 중심기압 930 hpa(헥토파스칼), 최대풍속 50m/s(초속), 이동속도 26km/h로 북서진하여 서귀포 남동쪽 약 650km 부근 해상에 도착 예정이며, 강한 바람과 많은 비가 내릴 것으로 예상된다.

태풍 ‘하이선’은 2002년 8월에 우리나라에 큰 피해를 준 ‘루사’, 그리고 2012년 9월에 피해를 준 ‘산바’와 이동 경로, 중심기압, 최대풍속 등에서 가장 유사하며, 태풍 ‘루사’로 인해 당시 인명피해 246명, 5조 1,479억 원의 피해를 본 바 있다.

이날 홍석봉 부군수는 ″강풍 및 집중호우에 대비해 어선, 간판, 농축산시설물 등을 결박, 고정하는 등 피해 예방을 위한 안전조치와 침수위험·사면붕괴 등 인명피해 우려 지역에 대한 예찰 점검을 철저히 할 것“과 ”유관기관 간 긴밀한 협조체계 유지로 단 한 명의 인명피해도 발생하지 않도록 사전대비에 최선을 다해줄 것″을 당부했다.

