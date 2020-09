의협 "2900여명 의대생 의사국시 재신청 하도록 만전"

복지부, 재신청 접수 또 연장…"재신청 최종 응시율 공개할 수 없어"

[아시아경제 서소정 기자] 4일 정부·여당과 의료파업 철회에 합의한 대한의사협회(의협)가 올해 의사국가시험 응시 취소자들이 시험을 치를 기회를 잃지 않도록 만전을 기울이겠다는 입장을 밝혔다.

의협은 4일 "보건복지부가 의사국가고시 실기시험 재접수 기한을 기존 4일에서 6일 24시까지로 연장하기로 한 조치에 대해 환영한다"는 입장을 표명했다. 복지부는 재신청 접수 마지막 날인 4일 또 다시 기한을 연장했다. 시험기간도 기존 11월 10일까지 에서 20일까지로 한번 더 연장했다. 시험신청 기간이 짧았던 점, 추가시험 신청 접수 후 시험의 안정적 운영을 고려해 재접수 기간을 연장했다는 설명이다.

의협 측은 "국가고시를 주관하는 한국보건의료인국가시험원과의 공조를 통해 2900여명에 달하는 올해 의사국시 응시 취소자들이 시험을 치를 기회를 잃지 않도록 만전을 기울이겠다”고 강조했다.

의협은 복지부가 업무개시명령 미이행으로 고발된 전공의 전원에 대한 고발을 취하한 데 대해서도 환영한다는 입장을 밝혔다.

의협 측은 “고발 조치된 6명의 전공의들은 물론 고발 예정인 수백명의 전공의들도 처벌받는 일이 생기지 않도록 여당과 정부의 협조를 최대한 끌어내겠다”고 말했다.

한편 복지부는 정부·여당과 의협이 의료파업 철회에 합의한 4일 의사국시 실기시험 재신청 최종 응시율을 묻는 기자들의 질문에 "오늘 응시율 집계는 어렵다"고 답했다.

