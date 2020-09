이낙연, 의료계 파업 종료에 “불편 드려 국민께 송구…합의 충실히 이행”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 4일 보름만에 끝난 의료계 집단휴진(파업)과 관련, “불편을 드려 국민 여러분께 송구하다”며 앞으로 대한의사협회(의협)과의 합의를 충실히 이행하겠다고 강조했다. 이날 오전 민주당과 의협은 공공의료 확충 정책 관련 입법을 원점에서 재검토하기로 최종 합의했다. 이에 의료계도 바로 진료 현장에 복귀하기로 했다.

이 대표는 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 최고위원회의를 열고 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 재확산되는 엄중한 시기에 의료문제까지 겹쳐 국민 여러분께서 크나큰 걱정을 하고 불편을 겪었다. 대단히 안타깝고 송구스럽다”고 말했다.

그는 “민주당은 의협과의 합의를 충실히 이행하겠다”며 “의사국가시험이 정상적으로 치러지고 전공의 고발문제도 잘 해결되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

그러면서 “정부여당도 의료계도 국민 앞에 많은 과제를 안게 됐다”며 “서로 지난 일을 되돌아보며 더 성숙해져 국민의 신뢰를 회복해야 한다. 마음을 모아 코로나19 조기극복에 함께 노력하자”고 했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr