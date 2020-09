행방 묘연했던 홀맨, 18년만에 재등장

유튜브서 뮤직비디오 '톡까고 말할래' 공개…인스타그램에선 80바이트로 매일 일기 연재, 최근 문자 감성을 담은 이모티콘 출시까지

행방이 묘연했던 '홀맨'이 18년만에 우리 곁에 재등장했다. 추억의 마스코트 캐릭터 홀맨은 2000년대 초 10대를 중심으로 큰 인기를 끌다 사라진 바 있다.

귀여운 생김새와 어설픈 모습이 특징으로 한국문화콘텐츠진흥원 지정 ‘캐릭터 베스트 10’에 선정되기도 했던 홀맨이 18년만에 우리 곁으로 다시 다가온 것이다.

홀맨은 먼저 인스타그램에서 복귀를 알렸다. 지난 8월 1일 개설한 인스타그램 계정 ‘holeman_is_back'에서 매일 홀맨 본인의 일기를 80byte로 이야기하고 있으며, MMS로 전환되는 것에 대해 두려워하는 것으로 전해진다.

최근에는 “18년 전 지하철 구석에서 고장난 24핀 충전기로 충전하다가 방전이 되었는데, 누군가가 고물로 알고 동묘로 옮겨 놓아 18년 동안 잠들었다가 충journey(충전기)가 충전해줘서 깨어났다”며 본인이 사라졌던 이야기를 재미나게 들려주었고 "정말 오랜만이야! 돌아와줘서 기뻐!!", "더욱 귀여워져서 돌아왔네!! 응원할게"와 같은 댓글 반응을 이끌었다.

특히, 홀맨은 오랜만에 깨어났더니 다들 문자를 쓰지 않고 메신저 APP을 쓰는 것에 대해 속상함을 나타내기도 했다.

8월 24일에는 본인의 인스타그램과 유튜브에 '톡까고 말할래' 뮤직비디오를 공개했다. 뮤직비디오는 가수 김현정이 노래를 부르며 2000년대 감성을 더했다.

뮤직비디오에서 홀맨은 "80바이트 안 넘기려고 가득 채워 보냈었잖아.", "널 위한 글자 이모티콘 한 땀 한 땀 만들었는데"라며 과거의 애틋한 문자 감성을 자극한다. 또한 마지막에는 "진화된 메신저로 우리의 감성은 퇴화해 버렸어요…그 시절 그 감성 다시 돌아왔으면…"이라며 과거의 감성을 그리워했다.

홀맨의 뮤직비디오 영상은 "문자 쓰던 감성으로 다시 돌아가고 싶네", "음원 발매 해 주세요 제발 ㅠㅠㅠㅠ"과 같은 반응과 함께 현재까지 온라인 상에서 총 200만 조회수를 돌파하며 큰 반향을 일으켰다.

또한 홀맨은 "적진으로 들어가는 게 ㄴㅐ 계획이었걸랑 ^_^~ㅋ"라는 말과 함께 9월 4일 카카오톡 이모티콘 '홀맨이 돌아왔다'를 출시했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr