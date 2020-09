넥스트챌린지ㆍ씨비에이벤처스 ‘Next Challenger’s Day’ 개최…”IR 기회 제공”

2020년 제주지역 초기창업패키지 운영기관인 재단법인 넥스트챌린지 (대표 김영록)는 글로벌 액샐러레이터 주식회사 씨비에이벤처스 (대표 우광제)와 협력하여 오는 24일 투자유치 프로그램인 IR데모데이 ‘Next Challenger’s Day’를 개최한다고 4일 밝혔다.

‘Next Challenger’s Day’는 총 3회에 걸쳐 운영되는 프로그램이며, 지난 7월 이후 두번째 행사로 진행한다. 제주도내ㆍ외 3년 이내 스타트업을 대상으로 10분간의 IR피칭 기회를 제공할 예정이다.

IR피칭에 참여하는 기업에게는 시장ㆍ투자전문가들로부터 투자를 포함한 사업관점에서의 현실적인 조언을 통해 본인들의 부족했던 역량을 보완하거나 수익모델을 명확화하여 다음 단계를 충실히 준비할 수 있다. 또한 창업생태계 관계자 등은 제주도내ㆍ외의 네트워크를 통해서 아이디어 발굴 및 후속연계를 통해 창업투자 생태계를 경험한다는 것에 큰 의미를 둘 수 있다.

‘Next Challenger’s Day‘ 데모데이 참가신청은 오는 17일까지 넥스트챌린지 홈페이지 르를통해 가능하며, 코로나19 확산 및 사회적 거리두기 등 정부의 지침에 따라 온라인 비대면 방식으로 변경하여 진행될 수 있다.

한편, 재단법인 넥스트챌린지와 주식회사 씨비에이벤처스는 1회성 데모데이 행사 외에도 전 주기에 이르는 다양한 창업지원 수요를 발굴하고 맞춤형 육성 프로그램을 통해 우수 스타트업들을 고객화함으로써 제주를 비롯한 초기 스타트업들이 부족한 환경에서도 맞춤형 성장지원을 통해 조기에 글로벌 플레이어가 되는 사례를 만들어갈 계획이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr