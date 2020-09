[급등종목분석] 왜 올랐을까? - 한화솔루션우, 현대에너지솔루션, 영진약품..

라씨 매매비서가 금일 분석한 급등 종목은 한화솔루션우, 현대에너지솔루션, 영진약품, 대한전선, 영진약품, 대한전선, STX중공업으로 한국판 뉴딜정책 관련주들이 강세를 보였다.

영진약품 영진약품 003520 | 코스피 증권정보 현재가 11,150 전일대비 1,160 등락률 +11.61% 거래량 132,969,787 전일가 9,990 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 영진약품, 주가 1만 200원.. 전일대비 2.1%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【화제의테마】 내일 (4일) 꼭 잡아야만 하는 '핵심 테마' 4選 close , 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 48,500 전일대비 2,800 등락률 +6.13% 거래량 23,356,829 전일가 45,700 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 한화솔루션, 이시간 주가 +7.44%.... 최근 5일 개인 72만 4665주 순매수한화솔루션, 주가 4만 8950원 (7.11%)… 게시판 '북적'지난달 온라인쇼핑 거래 최대! 배달음식 등 66.3% 급증! 반사이익 누려요! close , 후성 후성 093370 | 코스피 증권정보 현재가 12,100 전일대비 1,350 등락률 +12.56% 거래량 43,309,302 전일가 10,750 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 후성, 이시간 주가 +7.44%.... 최근 5일 개인 188만 5265주 순매도【전문가추천】 월요일 (7일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 지난달 온라인쇼핑 거래 최대! 배달음식 등 66.3% 급증! 반사이익 누려요! close , 유나이티드제약 유나이티드제약 033270 | 코스피 증권정보 현재가 91,900 전일대비 21,200 등락률 +29.99% 거래량 2,488,009 전일가 70,700 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 미국에서 증명했습니다! 혈장치료, 효능, 안정성 근거 없다! 조심하세요!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시노백! 이제는 글로벌 임상 3상 수행한다! 그렇다면 우리나라는? close , 필로시스헬스케어 필로시스헬스케어 057880 | 코스닥 증권정보 현재가 6,050 전일대비 500 등락률 +9.01% 거래량 81,815,169 전일가 5,550 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 지난달 온라인쇼핑 거래 최대! 배달음식 등 66.3% 급증! 반사이익 누려요!필로시스헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 3.42%필로시스헬스케어, 주가 5080원 (18.83%)… 게시판 '북적' close

