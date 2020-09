한국토종닭협회, 코로나19 예방 면역 증강 위한 '토종닭 요리 뽐내기 온택트 이벤트' 개최

(사)한국토종닭협회(회장 문정진)가 '온택트(비대면+온라인) 토종닭 요리 뽐내기 이벤트'를 진행한다고 4일 밝혔다.

해당 이벤트는 위 협회와 월드스타가 주최, 주관하고 농림축산식품부, 농협중앙회, 농촌진흥청이 후원하며, 대한민국 국민 또는 대한민국에 거주하는 외국인을 대상으로 9월 5일부터 10월 31일까지 진행한다.

본 이벤트는 토종닭을 자신만의 비법으로 요리해 자신의 SNS(네이버, 다음 등 포털사이트 블로그, 카페·인스타그램·유튜브, 페이스북·카카오스토리 등 사회관계망 서비스)에 게재한 참가자에게 농림축산부 장관상, 국회 농림축산식품해양수산위원회 위원장상 및 다양한 상품을 포상하는 행사다.

특히 행사는 같은 응모자가 토종닭을 기본으로 1개 요리 접수 혹은 2개 이상 다른 요리를 만들어 중복 접수가 가능하다.

응모 방법은 ①사진+설명 게재 시 자신의 SNS에 토종닭 요리 과정을 찍은 이미지와 요리법 등 설명을 게재한 뒤 해당 인터넷주소(SNS)를 한국토종닭협회 홈페이지 내 커뮤니티 '이벤트 게시판'에 링크 게재하면 접수 완료 ②동영상 게재 시 자신의 SNS에 토종닭 요리 과정 영상 인터넷주소(SNS)를 한국토종닭협회 홈페이지 내 커뮤니티 '이벤트 게시판'에 링크 게재하면 접수 완료다.

시상 내용은 ▲대상(1명): 농림축산식품부 장관상+삼성 스마트폰 등 ▲금상(1명): 국회 농림축산식품해양수산위원회 위원장상+삼성 공기청정기 등 ▲은상(2명): 농협축산경제대표상, 농촌진흥청장상+ 스팀청소기 등 ▲장려상(5명): 한국토종닭협회 회장상+홍삼정 등 ▲참가자 전원에게는 참가상으로 한국토종닭협회 회원사 제품을 배송한다.

수상자는 참가자 개인 SNS 또는 한국토종닭협회 홈페이지에 올라온 요리법에 대한 추천 수, 조회 수, 요리법에 대한 댓글 등의 분석을 통해 선정하며 발표는 '토종닭다리데이'로 알려진 11월 11일 협회 홈페이지를 통해 발표한다.

문정진 회장은 "토종닭은 건강에 도움을 주고 특히 면역력을 높여줄 수 있는 영양소가 많이 함유되어 소비자분들의 많은 사랑을 받고 있다. 최근 조리기구의 다양성으로 남녀노소 입맛과 취향에 맞게 다양한 토종닭이 소개되고 있다"라며 "이번 이벤트를 통해 나만의 요리법을 널리 알리고 행복한 기억을 많은 분과 공유하는 좋은 기회가 되길 바란다"라고 말했다.

한편 한국토종닭협회 홈페이지에는 토종닭 맥주바비큐, 닭가슴살 스테이크·규아상, 새송이떡갈비 등과 함께 토종닭강정, 치킨커틀릿, 닭가슴살꼬치구이, 닭고기햄버거 등 다양한 요리법이 소개되어 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr