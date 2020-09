지분 통매각한 KB운용 매니저는 사의

[아시아경제 임정수, 박지환, 금보령 기자] KMH KMH 122450 | 코스닥 증권정보 현재가 12,800 전일대비 750 등락률 +6.22% 거래량 4,712,064 전일가 12,050 2020.09.04 13:11 장중(20분지연) 관련기사 키스톤다이내믹, KMH 지분 25.06% 취득KMH, 주가 1만 2200원 (26.29%)… 게시판 '북적'KMH, 케이블TV SO/MSO 테마 상승세에 29.92% ↑ close 지분을 주고받은 KB자산운용과 키스톤프라이빗에쿼티(PE)의 거래가 일반적인 블록딜과는 달리 비상식적으로 이뤄졌다는 지적이 나온다. 특히 기업 가치 제고를 표방하며 ‘대주주와 상생하자’라던 국내 유수 자산운용사가 대규모 지분을 적대적 인수합병(M&A) 세력에 통째로 넘긴 것은 이해하기 어려운 행위라는 지적이다.

앞서 대주주의 지분 매입 제안이 있었음에도 이에 응하지 않다가 갑자기 보유 지분을 늘려 한꺼번에 사모펀드에 판 것도 이례적이다. 더구나 KB자산운용의 해당 공모펀드(밸류포커스펀드)를 운용하던 본부장급 매니저는 KMH 지분 매각 후 회사에 사의를 표하고 연락이 두절된 상태다.

4일 자산운용업계에 따르면 제도권 운용사가 보유 지분을 매각하는 일반적인 방식은 유통시장에서 조금씩 매각하는 것이다. 지분 취득도 마찬가지다. 블록딜로 지분을 처분하는 경우도 있지만, 해당 기업의 경영권 분쟁을 초래할 정도로 보유 지분 전체를 넘기는 사례는 찾아보기 어렵다. 또 주주행동주의 펀드처럼 미래 가치를 지향하는 펀드가 블록딜을 할 때는 보통 일부 지분을 팔고 상당 지분을 남겨둔다. 주주 행동으로 지분 가치를 올려 펀드 수익률을 높이는 게 운용자의 의무이기 때문이다.

통상 해당 기업의 대주주에게 지분 매입을 의뢰하는 것도 일반적인 관례다. 하지만 KB자산운용은 KMH 대주주에게 먼저 지분 매입을 의뢰하지 않은 것은 물론 대주주에게 지분 매각 사실을 알리지 않고 21%에 달하는 막대한 지분을 키스톤PE에 매각했다. 한 자산운용사 대표는 “금융지주사 계열 공모펀드 운용사가 20%가 넘는 특정 기업 지분을 해당 기업 대주주에게 매입 기회를 부여하지 않고 블록딜로 한꺼번에 처분하는 일은 보지 못했다”면서 “상당히 이례적인 거래(딜)”라고 평가했다.

KMH 지분 매각은 ‘KB밸류포커스펀드’를 운용하던 최웅필 본부장(상무)이 회사와의 사전 협의 없이 혼자 결정한 것으로 파악된다. 조재민 KB자산운용 대표는 “대표이사나 다른 경영자가 펀드 운용에 개입하는 것은 오히려 오해를 받을 수 있어 개별 종목 지분을 처분하는 데 사전 협의는 하지 않는다”며 회사 경영진과의 연관성에 선을 그었다. 반대로 해석하면 펀드 운용자가 다른 목적으로 대규모 지분을 특정 세력에 넘길 가능성이 상존한다는 얘기다.

최 본부장이 상당 기간 지분 매입 주체인 키스톤PE 측과 지분 매입 규모에 대해 사전 교감한 것 아니냐는 관측도 나온다. KB자산운용은 주가 등락에 따라 0.1~0.5%의 지분을 수시로 매입해오다가 블록딜을 앞두고 단기간에 보유 지분을 17%에서 한꺼번에 21% 수준으로 끌어올렸다. 보통 지분 5% 이상을 보유한 대주주는 추가 지분 매입 시 지분율 변동 공시를 해야 하지만, 막판 4%의 지분 매입을 단기간에 실행해 지분 중간 매입 상황을 공시하지 않아도 됐다. 지분율 공시 제도의 허점을 활용해 제도의 취지를 무색하게 만든 셈이다.

투자은행(IB)업계 관계자는 “키스톤PE와 주당 8700원에 21%의 지분을 거래하기로 정해놓고 거래할 지분율에 맞춰 보유 지분을 늘린 것 같다”며 “KB자산운용 또는 최 본부장이 거래 상대방의 의도를 알고 지분을 넘긴 것으로 의심해볼 수 있다”고 해석했다. 키스톤PE 관계자는 “KB자산운용과 수개월 동안 블록딜 관련 협의를 해왔다”고 말했다.

최 본부장이 지분 매각 후 회사에 사의를 표한 것도 거래 배경에 대한 의혹을 부풀리고 있다. KB자산운용 관계자는 “최 본부장이 사의를 표했다”면서 “운용하던 펀드 수익률이 좋지 않고 환매 요청이 들어오는 등 상황이 악화하면서 회사를 관두는 것으로 안다”고 전했다.

아시아경제 기자들은 최 본부장에게 여러 차례 휴대전화 통화를 시도하고 연락을 구하는 문자 메시지도 남겼으나, 결국 연락이 닿지 않았다. 다른 운용사 대표는 “업계에서 최근 최 본부장이 펀드 운용 관련 문제가 많다는 얘기가 계속 흘러나왔다”면서 “블록딜 과정에 법적인 문제가 없다 하더라도 대규모 블록딜에 다른 목적이 있는 건 아닌지 의심을 살 만한 정황이 많다”고 전했다.

조 대표는 “최 본부장이 운용하던 공모펀드의 수익률이 나빴던 데다 환매 요청이 들어와 유동성 확보가 필요한 시점에 마침 키스톤PE 쪽에서 KMH 지분 블록딜을 제안해와 지분을 넘긴 것으로 알고 있다”고 해명했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr