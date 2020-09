애널리스트의 우려 "은행 각종 정책에 활용돼 주주 피로감 확대"

하나금융투자 최정욱 연구원 "반복되는 정책 지원에 은행 주주 피로감"

정책형 뉴딜펀드와 민간 뉴딜펀드 참여 여부와 규모가 관건

[아시아경제 김민영 기자] 정부가 한국판 뉴딜 재원을 마련하기 위해 향후 5년간 20조원 규모의 뉴딜펀드 조성에 나선 가운데 증권사 연구원이 반복되는 정책 지원에 대한 비판하는 목소리를 냈다.

각종 정책들에 은행들이 활용되면서 불확실성 확대에 따른 은행 주주들의 피로감이 커질 수 밖에 없다는 지적이다.

4일 최정욱ㆍ정진용 하나금융투자 연구원은 '뉴딜금융, 반복되는 정책 지원으로 주주 피로감은 확대 중'이라는 보고서를 통해 정부가 전날 발표한 국민참여형 뉴딜펀드로 인해 금융사들의 부담이 크다고 주장했다.

전일 정부는 국민참여형 뉴딜펀드 조성 및 뉴딜금융 지원 방안을 발표했다. 큰 줄기는 향후 5년간 20조원 규모의 정책형 뉴딜펀드를 조성한 후 출자를 통해 약 100조원 규모의 뉴딜 인프라펀드를 육성한다는 것이다.

여기에 정부 선도투자에 이은 후속투자로 민간 뉴딜펀드도 활성화해 뉴딜 붐업을 일으키면서 +α투자를 기대하고 있다. 또한 국제결제은행(BIS)ㆍ지급여력비율(RBC) 등 위험계수 조정 등을 통한 투자관련 규제를 합리적으로 조정해 민간금융회사가 약 70조원의 뉴딜투자를 하도록 여건을 개선하겠다는 것이다. 이에 따라 한국판 뉴딜에 5년간 170조원 +α를 집중투자하겠다는 게 목표다.

정책형 뉴딜펀드 20조원은 정부출자 3조원, 정책금융기관 출자 4조원, 민간자금(금융기관ㆍ국민) 13조원 등으로 조성되는데 정부ㆍ정책금융기관이 후순위 출자를 맡아 투자리스크를 우선 부담한다. 뉴딜 인프라펀드의 경우도 강력한 세제혜택 부여 등으로 공모펀드 조성을 적극적으로 유도할 예정이다.

이에 대해 최 연구원은 "위기 상황 발생시마다 이를 극복하기 위한 각종 정책들에 대한 지원 및 참여는 금융회사로서 피하기 어려운 숙명"이라면서도 "증권ㆍ채권시장안정펀드 조성, 중소기업ㆍ소상공인 유동성 지원(원금만기연장ㆍ이자상환유예 및 6개월 추가 연장) 등에 이어 이번 뉴딜펀드까지 그동안 매번 각종 정책들에 은행들이 활용되면서 불확실성 확대에 따른 은행 주주들의 피로감은 커질 수 밖에 없는 상황"이라고 진단했다.

최 연구원은 또 "금융회사들의 70조원 뉴딜투자는 매년 사업계획을 통해 예상해왔던 수준보다 대출 규모가 더 커지고, 투자ㆍ대출 부문이 디지털ㆍ그린ㆍ혁신성장 분야 등으로 더욱 가속화되는 영향은 있을 것"이라고 예상했다. 다만, 기존의 은행 영업행태인 대출비즈니스와 큰 차이가 없고, 기존 대출처럼 리스크 관리를 위한 심사 과정 또한 확실히 거칠것이라는 점에서 크게 걱정할 사안은 아니라고 봤다.

정책형 뉴딜펀드와 민간 뉴딜펀드는 참여 여부와 규모 등에 따라 불확실성이 다소 커질 수는 있을 것으로 예상했다. 최 연구원은 "아직 구체적인 수치가 확인되지는 않고 있지만 금융사들에게 참여를 독려할 가능성이 높다"고 판단했다.

그는 이어 "정책형 뉴딜펀드 및 뉴딜 인프라펀드는 국민 참여 확대를 위한 안정성 등을 확보하는 과정에서 후순위 성격의 투자가 이뤄질 가능성이 높고, 특히 민간 뉴딜펀드의 경우 금융위원회에서 고수익성을 언급하며 금융사들의 적극적인 관심을 강하게 촉구하고 있다"고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr