"공공CCTV 114만대..재난 활용도 높여야"

[아시아경제 구채은 기자] 범죄예방과 안전의식이 높아지면서 CCTV 활용도가 증가하는 가운데 정부가 4일 ‘CCTV 산업 동향 논의 간담회’를 영상회의로 열었다.

CCTV는 설치 대수가 매년 증가하고 있다. 공공분야 CCTV는 2015년 73만대에서 2017년 95만대, 2019년 114만대로 급증했다. 지능형 솔루션과 결합해 사람, 사물을 식별하고 행동 특징을 분석하는 단계로 진화해 활용범위도 넓어지고 있다.

장석영 과기정통부 차관은 영상회의에서 “CCTV가 영상감시기기를 넘어서 데이터, 네트워크, 인공지능(D·N·A)을 적극 활용하여 산업을 고도화하고, 안전, 재난과 재해, 교통 등 다양한 분야에서 사회문제 해결에 기여하도록 산업계의 의견을 수렴하고 기술개발 등을 지원하겠다”고 말했다.

이날 간담회에 참석한 한화테크윈㈜은 보안 시장의 동향을 공유하고, CCTV 해외시장에 적극 진출을 위한 제도적 지원을 요청했다. 반도체 설계 전문업체(팹리스)인 ㈜아이닉스와 ㈜넥스트칩도 CCTV의 핵심기술인 SoC와 인공지능 반도체 개발 현황을 각각 발표했다.

이에 정부도 ‘지능형 CCTV’를 '5G+ 전략' 핵심산업으로 정하고, 시범사업 등을 통한 공공수요 창출과 성과 확산, 인공지능(AI) 학습용 영상 데이터 배포, 시험·인증과 테스트베드 제공, 해외진출을 지원하고 있다.

