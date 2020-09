KMH 2대주주 KB자산운용, 사모펀드 키스톤 PE와 수상한 지분거래

키스톤 PE, KMH 지분 25% 취득

[아시아경제 박지환 기자, 금보령 기자] 중견기업 KMH의 2대주주이던 KB자산운용이 보유했던 지분 대부분을 사모투자펀드(PEF) 운용사인 키스톤프라이빗에쿼티(PE)에 블록딜(시간외 대량매매)로 넘겼다. KB자산운용이 오랜 기간 KMH와 우호적 관계를 유지해오다 급작스레 지분을 매도한 과정에 비상식적인 부분이 많아 국내 유수의 공모운용사와 사모펀드 간에 모종의 결탁이 있던 것 아니냐는 의혹이 제기된다. 특히 키스톤PE 측이 경영권 분쟁을 일으키는 모양새를 취하면서 주가를 끌어올린 뒤 지분을 처분하는 전략을 구사할 것으로 보여 이 과정에서 개인투자자들의 피해가 예상된다.

4일 금융감독원 전자공시에 따르면 키스톤PE는 지난달 31일 KMH 주식 총 568만1139주를 장내매수와 블록딜로 취득했다고 3일 공시했다. 20만9163주는 주당 9148원에 장내 매수했고, 나머지 547만1976주는 주당 8700원에 장외ㆍ시간외 매매로 확보했다. 키스톤PE는 총 568만1139주(지분 25.06%)를 취득해 KMH의 2대주주로 올라섰다.

키스톤PE 측은 지분 취득 목적에 대해 "장래에 회사의 업무 집행과 관련한 사항이 발생한 경우에는 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 고려할 예정"이라고 밝혔다. 특히 관련 행위를 이사ㆍ감사 선임ㆍ해임, 정관 변경, 자본금 변경, 배당 결정, 회사 합병ㆍ분할, 회사 해산 등으로 명시해 경영 참여 목적을 분명히 했다.

키스톤PE가 대량으로 지분을 인수해 경영 참여를 선언한 것은 적대적 인수합병(M&A)을 실제로 실행하기보다는 경영권 분쟁을 조장해 시세 차익을 얻기 위한 의도로 분석된다. 지난달 말까지 7000원대에 형성된 KMH 주가는 이달 3일 종가 기준 1만2050원까지 올랐다. 키스톤PE가 인수한 가격(8700원)과 비교해서도 이미 38.5%나 상승했다. 자산운용업계 관계자는 "사모펀드들이 지분을 대량으로 인수해 경영권 분쟁을 벌일 것처럼 시도하면 주가가 크게 오르고, 이를 활용해 차익을 실현하는 전략을 구사하는 경우가 많다"며 "이 과정에서 개인투자자들의 피해가 커질 수 있다"고 지적했다. 현재 KMH의 최대주주는 최상주 회장으로 특수관계인 지분까지 포함하면 34.26%(777만주)를 보유 중이다. 여기에 자체적으로 파악하고 있는 우호 지분이 5%가량 돼 실질적으로 40% 안팎의 우호 지분을 확보하고 있다. 키스톤PE가 경영권을 빼앗기 위해서는 최소 15% 이상의 지분을 추가로 확보해야 하지만 자금력 등을 감안할 때 사실상 불가능할 것이라는 관측이 지배적이다.

금융 당국도 이번 블록딜과 향후 키스톤PE의 행보를 주목하고 있다. 금감원 관계자는 "일반적으로 개별 종목에 대한 검사를 진행하지는 않지만 시세 조정이나 공시 의무 위반 등의 사안이 발생하는 경우에는 관련 사항을 점검해볼 것"이라고 밝혔다.

