김용범 기재차관 "다음주 코로나19 피해 자영업자·소상공인 중심 선별지원방안 발표"

[아시아경제 주상돈 기자] 김용범 기획재정부 1차관은 3일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따른 정부 지원대책에 대해 "다음주 정부안 발표를 목표로 논의하고 있다. 피해가 집중된 자영업자와 소상공인을 중점적으로 선별지원한다"고 밝혔다.

김 차관은 이날 한 방송에 출연해 "코로나19 1차 확산 때와 다르게 현재는 피해가 특정 계층에 집중된 만큼 이들에게 선별적으로 지원하는 게 맞다"며 "과거에는 코로나19 확산세가 진정되어 재난지원금 지급에 따른 소비진작 효과도 있었으나, 지금은 코로나19 확산세가 우려되는 시점"이라고 말했다. 이어 그는 "올해 역성장은 불가피한 측면이 있으나, 역성장하더라도 그 규모가 크지 않도록 추가적인 보완대책을 마련하기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.

이날 정부가 발표한 '정책형 뉴딜펀드'에 대해서는 "10% 이하로 손실이 발생하면 일반 투자자는 손해를 보지 않는다. 재정에서 일정부분 손실을 분담한다"며 "펀드이기때문에 위험성은 있겠지만 보통 펀드보다 안전하고 수익성을 기대할 수 있다"고 설명했다.

