임실군, 임산부·영유아 영양 불균형 개선

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 임실군이 임산부 및 영유야 영양 불균형 개선 및 건강증진을 위해 적극 나섰다.

3일 군 보건의료원에 따르면 영양플러스사업 대상자 60가구에 분유, 닭가슴살 등 11종의 보충식품을 각 가정에 배달 공급 완료했다고 전했다.

‘영양플러스사업’이란 임산부 및 영유아에게 정기적으로 영양교육 및 상담 등을 제공하고 더불어 보충 실품패키지를 제공하여 영양위험요인을 제거하기 위한 건강지원 사업이다.

임실군에서도 저출산·고령화시대를 맞아 중요성이 높아지는 태아와 영유아의 미래건강을 위해 영양측면의 위험 집단인 임산부와 영유아를 대상으로 맞춤형 보충식품패키지를 월 2회 정기적으로 공급하고 있다.

또한 영양사의 질 높은 영양교육과 상담을 최소 월 1회 이상 제공하고 있으며, 군은 현재 상하반기 신규 대상자를 모집하여 60가구 96명에게 영양플러스 사업을 추진하고 있다.

사업대상자는 임실군에 거주하는 임산부 또는 72개월 미만 영유아가 있는 가정으로 기준 중위소득의 80% 이하에 해당되면 신청할 수 있다.

양형식 군보건의료원장은 “영양플러스 사업을 통해 임산부와 영유아의 영양 위험요인 개선과 식생활 관리 능력이 향상 되도록 꾸준히 노력해 나가겠다며, 주변에 어려운 이웃들이 없는지 많은 관심을 바란다”고 당부했다.

