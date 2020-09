[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)는 광주지방세무사회(회장 정성균) 소속 회원들이 성금 1331만719원을 기탁했다고 3일 밝혔다.

전달식에는 정성균 광주지방세무사회장, 하상자 부회장, 유권규 부회장, 고영동 총무이사, 박종배 사무국장, 이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석했다.

정성균 회장은 “코로나19와 경기침체, 7~8월 집중호우 등으로 인해 많은 어려움을 겪고 있는 광주광역시 내 취약계층 및 사회복지시설 등에 도움이 되면 좋겠다”며 “광주지방세무사회는 앞으로도 지속적으로 사회공헌활동을 전개하고 나눔문화 확산에 노력하겠다”고 말했다.

이성도 사무처장은 “어려운 경기 속에서도 따뜻한 사랑을 전해 주신 광주지방세무사회에 진심으로 감사드리며 도움이 필요한 이웃들에게 잘 전달될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

