테슬라, 또 7% 추락.. 조정장 진입 가능성

테슬라, 월요일 고점 이후 17% 추락

애플 등 주요 기술주 일제 약세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 전일 사상처음 1만2000선을 돌파했던 나스닥지수가 급락세로 돌아섰다. 나스닥 시장을 뜨겁게 달궜던 테슬라의 주가도 함께 식고 있다.

3일(현지시간) 오전 10시10분 현재 나스닥 지수는 전일 대비 2.1%나 하락한 1만1803.75에 거래되고 있다. 다우존스30산업평균지수나 S&500 에 비해 낙폭이 두드러지는 상황이다.

주요 대형 기술주들이 일제히 하락하며 지수 낙폭을 키우고 있다. 애플은 3.14% 아마존 2%, 페이스북 2.62%, 마이크로소프트 2.74%의 낙폭을 보이고 있다.

테슬라의 하락은 더욱 두드러진다. 이날 테슬라는 7%나 하락중이다. 테슬라 주가는 지난 월요일 액면분할 후 첫 거래에서 12% 급등한 후 삼일 연속하락하며 17%나 추락했다.

이 기간 50억달러 규모의 신주발행과 2대주주의 주식 매각 소식이 연이어 터져 나오며 주가 하락을 부채질했다.

CNBC방송은 테슬라 주가의 부진이 연초대비 430% 이상 급등한 상황에서 이번 하락으로 조정세에 진입했을 수 있다고 전했다.

이와관련 크레디스위스는 이날 고객들에 보낸 메모에서 S&P 500 지수 편입을 기대한 선취매 효과와 공매도 주식에 대한 숏커버링 등에 의해 테슬라 주가가 급등세를 탔지만 회사의 가치에 비해 주가가 과도하게 상승하는 이유를 제공했다고 평했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr