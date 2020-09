진안군 출산율 전국4위,도내1위

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 3일 진안군에 따르면 최근 통계청이 발표한 2019년 출생통계에서 합계출산율 1.69명을 기록해 전국 4위, 도내 1위를 달성했다.

전국 합계출산율은 0.92명, 전북은 0.97명이었다.

합계출산율은 한 명의 여성이 가임기간(15세~49세)에 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 말한다

.

저출산 문제가 심각한 가운데 이렇게 높은 출산율을 기록한 것은 진안군이 결혼부터 임신·출산 및 양육까지 다양한 지원정책을 추진하고 있기 때문이다.

군은 결혼하는 신혼부부를 위해 결혼장려금 500만원을 지원하며, 임신 20주 이상의 임신부에게는 건강한 출산으로 이어질 수 있도록 100만원을 지원한다.

또한, 건강취약계층인 임산부 및 영유아를 위해 영양보충식품을 매달 공급하며 출산 후에는 출산장려금으로 첫째·둘째는 220만원, 셋째 이상부터는 1,000만원을 지원한다.

전춘성 진안군수는 “군에서 추진하는 다양한 임신·출산 지원정책이 높은 출산율로 나타난 것 같다”며“앞으로도 지속적인 지원과 관심으로 아이 낳고 키우기 좋은 진안을 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

