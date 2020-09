美 신규 실업자 수 88만명..3주만에 백만건 이하(종합)

시장 예상보다 호조세

통계방식 조정 효과라는 분석도

내일 발표 8월 고용동향에 촉각

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 신규 실업자수가 큰폭의 하락세를 보이며 100만건대 이하로 낮아졌다.

미 노동부는 3일(현지시간) 지난주(8월 23일∼29일) 신규 실업수당 청구 건수가 88만1000건으로집계됐다고 3일(현지시간) 밝혔다. 전주 101만건에서 13만건이나 감소했다.

신규 실업수당 청구 건수는 꾸준히 감소세를 보이다 신종코로나바이러스감염증(코로나19)의 재확산 영향으로 2주 연속 100만건대를 기록했다가 3주 만에 100만건 미만으로 하락했다.

2주 연속 실업수당 청구건수도 1325만4000건으로 전주의 1449만200건에 비해 120만건이나 감소했다. 2주 연속 청구건수 역시 시장 전망치 1400만명을 대폭 하회했다.

다만 노동부가 지난주부터 통계 방식을 바꾼 것을 고려하면 실질적으로 신규 실업자 수가 크게 줄었다고 해석하기는 어렵다는 분석도 제기됐다.

노동부는 계절적 편차를 최소화하기 위한 계절 조정을 거쳐 매주 집계 결과를 발표했는데 블룸버그에 따르면 계절 조정을 하지 않은 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 오히려 전주보다 7591건 늘어난 83만3352건이다.

CNBC방송은 이날 발표가 노동시장의 점진적 개선과 통계 방식의 변화를 모두 반영한 결과라고 해석했다.

미국 고용시장의 상황은 하루뒤 나올 8월 고용동향에서 정확히 확인 될 전망이다. 시장에서는 지난달 실업률이 9.8%를 기록해 전달의 10.2%에서 하락했을 것으로 내다보고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr