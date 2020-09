서울시 "외국인 주민에 긴급생활비 지급" 방침에…與 의원 "우리 국민부터"

"납득할 수 있는 지급 조건 사전에 공표해야"

[아시아경제 임주형 기자] 김병기 더불어민주당 의원이 서울시 '외국인 재난 긴급생활비' 지원 정책에 대해 "어지간히 좀 하라"며 강하게 비판했다.

김 의원은 3일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "그럴 재정이 있으면 무슨 수를 써서라도 우리 국민부터 잘 챙겨야 한다"며 이같이 주장했다.

이어 "이런 내용을 보도를 보고서야 비로소 알았다는 사실도 심히 유감"이라며 "다시 생각하고 의견을 모아봐야 한다. 그래도 미치도록 (외국인 재난지원금을) 주고 싶다면 누구나 납득할 수 있는 기준을 사전에 공표해주시기 바란다"고 덧붙였다.

앞서 서울시는 지난달 30일 서울시의회를 통과한 '2020년도 제3회 추가경정예산안'에서 외국인 재난 긴급생활비 항목을 포함했다고 밝힌 바 있다.

재난 긴급생활비는 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 인해 피해를 입은 서울시 거주 외국인 약 10만가구를 대상으로 한다.

이들 외국인 주민이 재난 긴급생활비를 신청하면, 내국인과 동일하게 가구당 30-50만원의 금액을 지원받을 수 있다.

다만 취업·영리활동이 가능한 체류 자격을 가진 외국인 중 소득신고 내역이 있고, 소득 수준이 국내 가계 중위 소득 100% 이하에 해당하는 경우만 받을 수 있다. 해당 정책에 배정된 예산은 약 300억원이다.

시는 이번 지원이 국가인권위원회의 권고를 수용해 결정했다는 입장이다.

앞서 인권위는 지난 6월10일 코로나19 긴급재난지원금 지원 대상에서 외국인 주민을 배제하는 것은 '합리적 이유가 없는 차별'이라는 이유로, 외국인 주민들에게도 재난지원금을 지급할 것을 서울시와 경기도에 권고한 바 있다.

서울시는 지난달 26일 외국인 긴급재난생활비 정책 시행 이유에 대해 "이번 지원은 코로나19로 내국인과 마찬가지로 고충을 겪고 있는 외국인 주민에게 '합리적 이유 없는 차별로 인한 평등권 침해'가 없도록 재난 긴급생활비를 지원해야 한다는 인권위 권고를 수용한 것이다"라고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr