완도군 내일부터 6일까지 ‘낚시어선 조업금지’

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군(군수 신우철)이 내일부터 6일까지 3일간 ‘낚시어선 조업금지’에 따른 출·입항 통제에 들어간다.

완도군은 지난달 29일부터 오는 6일까지 9일간 청산도와 노화, 보길, 소안도의 관광객 방문을 통제하는 행정명령을 시행하고 있다. 완도군에 주소를 두지 않은 관광객, 출향인 등 타 지역 거주자는 여객선 승선이 금지되는 조치다.

그동안 많은 관광객이 찾던 완도전통시장(5일 시장)도 지난 8월 30일과 9월 5일 임시 휴장하기로 했다.

군은 이러한 행정명령과는 별도로 사전 방역대책도 빈틈없이 시행하고 있다. 완도의 주요 관문인 완도대교와 고금대교, 해남 땅끝항, 완도여객선터미널에서 발열체크소를 운영 중이다. 지난 1일부터는 장흥군 노력항과 고흥군 녹동항에서도 발열 체크를 하고 있다.

전남도의 사회적 거리두기 2단계 조치 사항의 시행과 더불어 완도군만의 방역 체계를 가동해 코로나19 확산 방지에 총력을 기울이는 중이다.

완도군은 지난달 27일 청산면의 80대 부부가 코로나19 양성 판정을 받았다. 완도군 첫 코로나19 확진자였다.

지난 9월 1일 기준, 청산면 확진자와 관련해 완도군에서는 총 59명이 코로나19 진단 검사를 받고 전원 음성 판정을 받았다.

