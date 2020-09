[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 새마을금고로부터 받은 1200여만 원의 후원금을 양천구 어르신들을 위한 평생교육을 진행하는 양천장수문화대학으로 전달할 예정이다.

양천장수문화대학은 각 동 별로 신청자를 모집하여 운영하고 있으며, 만60세 이상 양천구 거주 어르신이라면 전화 또는 주민센터 방문으로 신청할 수 있다.

