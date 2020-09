인천 미추홀 아파트 ‘인하대역 유보라 라센티움’ 프리미엄 입지로 눈길

최근 정부의 다양한 부동산 규제정책과 코로나바이러스의 여파로 부동산 시장이 위축되고 있다. 이 가운데 3.3㎡당 1,100만 원대부터 시작하는 합리적인 공급가와 미추홀 최초 풀옵션 아파트라는 강점을 지닌 ‘인하대역 유보라 라센티움’에 많은 이들이 주목하고 있다.

인하대역 유보라 라센티움은 인천광역시 미추홀구 용현동 일원에 총 연면적 105,479.71㎡ 지하 3층부터 지상 29층까지 8개동으로 건설된다. 59㎡ A·B·C 타입, 84㎡의 중소형 주거면적 위주로 총 763세대를 예정하고 있으며, 주차대수 총 928대로 여유롭게 구성했다.

미추홀 라센티움은 인천용현초, 용현중, 용현여중, 인항고, 정석항공과학고 등 초·중·고교가 아파트 인근에 균형 있게 형성되어 있다. 도보 통학이 가능한 거리로 자녀들은 안전하게 등하교할 수 있다. 학세권의 입지이기에 비교적 유해시설이 적고 자녀를 위한 교육시설 역시 다양하게 조성되어있는 곳이다.

라센티움 주변으로 용정근린공원과 다양한 테마공원의 녹지환경이 자리 잡고 있으며, 아파트 뒤엔 탁 트인 바다를 조망할 수 있어 자연 친화적인 입지를 자랑한다. 더불어 1호선과 4호선, 인천 1호선과 연결된 인하대역이 도보 약 10분, 숭의역은 800m로 이중 역세권이다.

이밖에도 풍부한 인프라로 인하대병원, 현대유비스병원, 옹진군청 등 일상생활 속 꼭 필요한 의료시설과 관공서와도 인접하다. 홈플러스, 용현시장, 롯데백화점, 뉴코아아울렛, 인하 문화의 거리, 물텀벙 특화 음식 거리 등 쇼핑과 문화 시설도 매우 다양하게 위치하고 있다.

인하대역 유보라 라센티움이 들어서는 미추홀은 여러 개발의 호재로 인천을 4통 팔달 할 지역으로서 많은 관심을 받고 있다. 오는 2025년 인천발 KTX 송도역과 미래형 교통수단인 S-BRT가 개통을 예정하고 있다. 해당 아파트와 인접한 도화IC가 인천대로 고속화도로 사업(송도-검단)의 경유지로 논스톱 교통망 구축을 통해 더욱 쾌적하고 신속해진다.

또한, 쇼핑과 문화 시설인 인천 뮤지엄파크, CGV, 시티필드가 예정되어 있다. 더불어 도시 재생 뉴딜사업, 인천항만개발 등 연이은 호재가 겹치며 해당 아파트의 입지와 프리미엄 가치가 계속해서 상승, 현재보다 더욱 많은 인구가 유입될 것으로 전망된다.

인하대역 유보라 라센티움은 반도건설이 시공을 예정하고 있으며, 홍보관은 인천광역시 연수구 청학동에 위치한다.

