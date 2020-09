작가 김주호의 신작 소설 ‘꿈을 파는 나날들’은 삶의 밑바닥에서 살아가는 한 남자의 이야기 다뤄

밤의 세계, 즉 호스트에서 일하는 남자의 시선을 따라가며 이야기는 진행된다. 유년시절 아픈 상처를 갖고 있는 남자 주인공은 자신의 아픔을 치료하듯 여성들을 가슴으로 보듬는다. 여성에게는 치료제가 되어 주지만 정작 본인의 삶은 일그러져 가고 있었다. 오로지 돈, 돈만을 바라보며 하루를 살아가는 남자 주인공에게 있어 행복이라는 것은 사치일 뿐이었다.

소설은 파멸하는 인간의 모습을 비교적 세밀하게 그려내고 있다. 주인공의 일인칭 시점으로 바라보는 삶은 회색이 짙은 어둠뿐이다. 책은 한 인간의 파멸에 대한 이야기를 속도감 있는 전개로 끌어나간다. 거기에 독특한 성격의 주변 인물들의 캐릭터가 더해져 보는 재미를 배가 시킨다.

‘꿈을 파는 나날들’의 저자 김주호는 ‘삐뚤어진 사람들에게‘,’쓸모없는 인생은 없다‘ 등의 저서를 출간한 바 있다. 특히, ‘삐뚤어진 사람들에게’는 북스토어 월간 베스트셀러에 오르는 등 세간의 많은 관심을 받고있다.

작가는 이번 소설 속 주인공을 통해 희망이 사라진 인간의 모습을 말하고 있다. 이는 우리가 살아가는 현재가 얼마나 소중하고 귀중한 것인지 역설적으로 표현하고 있는 것이 아닐까 하는 생각이 든다. 다가오는 가을 한권의 책이 주는 소소한 재미를 느끼고 싶은 사람들이 선택하기 충분한 책이다.

한편, 김주호 작가는 현재 대전 구봉라이온스 회장, 대전 골드로타리 클럽 위원장으로써 수혜봉사, 헌혈봉사 등 도움이 손실이 절실히 필요한 곳에 앞장서서 봉사를 하고 있으며, 사회 보호장치의 사각지대에 있는 소외된 사람들을 위해 학대어린이, 독고노인, 아프리카기아대책, 월드비전, 천사무료급식, 유엔난민기구 등 여러 곳에 지속적으로 기부활동을 하고 있다.

