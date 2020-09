한국야쿠르트, 집반찬연구소와 손잡고 반찬류 카테고리 확대…경쟁력 강화

한국야쿠르트가 프리미엄 반찬 브랜드 ‘집반찬연구소’와 손잡고 반찬류 카테고리를 확대했다. 이를 통해 간편식 라인에 반찬류를 더해 시장 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

새롭게 선보인 반찬세트 2종은 ‘온가족반찬 4종’, ‘기본반찬 4종’이다. 각각의 테마에 맞춰 느타리버섯 볶음을 비롯해 소고기 장조림, 황태보푸리 등 인기 제품을 4개씩 묶어 판매한다.

한식, 토속음식, 한정식을 27년간 운영하며 얻은 제조 노하우를 담아 음식을 만드는 한식 전문 식품기업 집반찬연구소는 재료 본연의 맛 구현을 위해 국내산 식재료를 고집한다. 저온에서 볶아 맛을 낸 프리미엄 참기름, 들기름을 사용하는 것도 특징이다.

한국야쿠르트 황규환 디지털CM팀장은 “이번 콜라보로 하이프레시를 통해 집반찬연구소의 건강한 반찬을 정기적으로 받아 볼 수 있게 되었다”며 “협업 범위를 넓혀가며 보다 다양하고 선호도 높은 반찬류를 판매할 계획이다”고 밝혔다.

한편, 한국야쿠르트 온라인몰 하이프레시는 지난해 10월 리뉴얼을 통해 채널 경쟁력을 강화했다. 200여 종 이상으로 제품 군을 확대하고 구독경제 트렌드에 맞춰 정기배송 서비스도 강화했다.

