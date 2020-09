[AI 빅데이터 분석] 9월·10월 신규시설 투자종료로 이달에 주목해야 할 종목

AI투자비서 라씨로는 과거 신규 시설 투자 공시를 바탕으로 9월에 신규 투자가 종료되는 기업들을 추출해 관련 정보를 제공 중이다.

신규 투자가 마무리되면 기업의 생산 능력이 확대되거나 경쟁력이 강화될 수도 있어 해당 종목에 대한 투자자들의 관심이 높은 편이다. 특히 지속적으로 신규시설투자를 하는 기업의 경우에는 해당 기업에 대한 시장의 수요가 강하거나 자금 여력이 충분할 가능성이 높아 좀더 자세히 살펴볼 필요가 있다.

[신규시설 투자 종료 예정 기업] (클릭▶)

상세내용 확인하기▶

AI라씨로 분석에 따르면, 9월 신규 시설 투자가 종료될 기업은 이연제약, 휴마시스, 신흥 등으로 나타났다. AI라씨로는 매달 25일 전후로 익월과 익익월에 신규시설 투자가 종료되는 기업정보를 분석해 관련 정보를 제공하고 있다.

또한 최근 3년 중에 신규시설 투자를 연속적으로 하는 기업별 정보도 제공중이다. 현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

*신규시설 투자 종료 예정 기업_실시간 알림받기▶

[투자자 관심 종목]

CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 1,100 등락률 -1.32% 거래량 63,288 전일가 83,500 2020.09.03 15:30 장마감 관련기사 구창근 대표 "CJ올리브영, 2022년 상장 추진"…매각설 부인CJ, 2020년 하반기 신입사원 모집…제당·대한통운 등 6개 계열사 채용9월 신규시설 투자종료로 주목해야 할 기업_ 이연제약, 쌍용양회, 한국비엔씨 외 close , 이연제약 이연제약 102460 | 코스피 증권정보 현재가 22,350 전일대비 1,050 등락률 +4.93% 거래량 603,963 전일가 21,300 2020.09.03 15:30 장마감 관련기사 9월 신규시설 투자종료로 주목해야 할 기업_ 이연제약, 쌍용양회, 한국비엔씨 외셀트리온, 한미약품과 거래중인 HOT! 한 곳은?? 大공개!美 FDA 승인이 얼마나 중요한지 아시죠? 승인! 가능성 보여드립니다! close , 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 12,550 전일대비 400 등락률 -3.09% 거래량 1,534,543 전일가 12,950 2020.09.03 15:30 장마감 관련기사 휴마시스, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.36%9월 신규시설 투자종료로 주목해야 할 기업_ 이연제약, 쌍용양회, 한국비엔씨 외렘데시비르! 미국 FDA긴급사용승인 유일하게 받았습니다! close , SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 414,500 전일대비 1,000 등락률 -0.24% 거래량 240,869 전일가 415,500 2020.09.03 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 최근 5일 기관 3만 2960주 순매도... 주가 41만 8000원(+0.6%)SK케미칼, 최근 5일 기관 5만 3742주 순매도... 주가 41만 4500원(-0.12%)카카오게임즈 후광효과…카카오·넷마블 주가↑·빅히트도 관심 고조 close , 신흥 신흥 004080 | 코스피 증권정보 현재가 9,130 전일대비 10 등락률 +0.11% 거래량 3,445 전일가 9,120 2020.09.03 15:30 장마감 관련기사 9월 신규시설 투자종료로 주목해야 할 기업_ 이연제약, 쌍용양회, 한국비엔씨 외신흥, 4400만원 규모 자기주식 처분결정신흥, 125억원 규모 기존 물류센터 처분 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.