웅진씽크빅, ‘소셜아이어워드 2020’ 교육 인스타그램 분야 대상 받아

웅진씽크빅은 ‘소셜 아이어워드(Social i-Award) 2020’에서 교육 인스타그램분야 대상을 수상하며, 2019년에 이어 2년 연속 수상의 영예를 안았다고 2일 밝혔다.

사단법인 한국인터넷전문가협회 주최, 아이어워즈위원회 사무국이 주관하는 ‘소셜 아이어워드’는 가장 혁신적이고 모범적인 소셜미디어 서비스 사례들을 선정해 시상하는 국내 최대 규모와 권위를 갖춘 상이다.

웅진씽크빅 인스타그램은 각종 교육 정보 및 시즌 이슈에 맞는 웅진북클럽 도서와 웅진씽크빅 학습 서비스를 고객들에게 직?간접적으로 소개하며 브랜드 메시지를 전달하고 있으며, 고객들에게 도움이 되는 다양한 정보와 비주얼적으로 우수한 콘텐츠들로 높은 점수를 받았다.

웅진씽크빅은 인스타그램을 통해 제품에 대한 정보를 비주얼적으로 전달 해 자연스러운 제품 홍보 및 관심을 증대시키고, 고객들의 후기를 콘텐츠해, 제품에 대한 신뢰도를 높이는 등 소비자들로 하여금 큰 호응을 얻고 있다.

웅진씽크빅 관계자는 “웅진씽크빅은 앞으로도 업계를 선도하는 에듀테크 전문기업으로서 고객들에게 도움이 되는 다양한 콘텐츠 개발과 지속적인 소통을 위해 노력해 나가겠다”며 수상 소감을 밝혔다.

