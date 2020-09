태풍 '마이삭'에 고리 원전4기 정지…"안전상태 유지"

고리3·4호기, 신고리1·2호기 원자로정지…"현장 조사 중"

[아시아경제 문채석 기자]부산에 불어닥친 태풍 '마이삭'의 영향으로 송전선로에 문제가 생겨 원전 4기 운영이 자동 중단됐다.

원자력안전위원회는 한국수력원자력 고리원자력본부로부터 고리 3,4호기와 신고리 1,2호기의 원자로가 자동 정지됐다는 보고를 받았다고 3일 밝혔다.

신고리1호기 관련 보고를 이날 오전 0시46분께 받았다. 이후 신고리2호기(오전 1시12분께), 고리3호기(오전 2시53분께), 고리4호기(오전 3시2분께) 관련 보고가 들어왔다.

원안위 관계자는 "현장에 설치된 지역사무소에서 초기 사항을 파악하고 있으며 한국원자력안전기술원 전문가로 구성된 사건 조사단을 파견하여 조사 중"이라고 알렸다.

한수원 고리원자력본부는 발전소 밖 전력계통 이상 때문에 원자로가 정지한 것으로 추정하고 원인을 분석 중이다.

원안위는 해당 원전 4기는 원안위가 임계를 허용한 이후 정상운전 중이었다고 설명했다.

지난 2017년 영구 정지된 고리1호기와 현재 정비 중인 고리2호기에도 비상디젤발전기가 자동으로 작동돼 안전상으로 문제가 없는 상황이라고 덧붙였다.

고리1호기는 오전 2시37분께, 고리2호기는 오전 3시30분께 각각 자동 기동됐다.

원안위 관계자는 "현재 발전소는 안전정지 상태를 유지하고 있으며 소내 방사선 준위도 평상시 수준을 유지하고 있는 것으로 확인되고 있다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr