태풍 ‘마이삭’ 전남 크고 작은 피해 속출

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 제9호 태풍 ‘마이삭’이 광주와 전남지역에 가깝게 다가오면서 크고 작은 피해가 속출하고 있다.

2일 전남소방본부에 따르면 현재까지 태풍 마이삭으로 인한 신고는 37건이 접수됐다.

이날 오후 7시 34분께 전남 영암군 삼호읍 난전리 한 도로 전신주에서 스파크가 발생해 한전과 공동 안전조치했다.

앞서 오후 6시 46분께 순천시 한 상가 건물 외벽이 떨어져나가 안전조치를 하는 동안 주변이 통제되기도 했다.

이 밖에도 여수 거문도에서는 500여 가구가 정전되기도 했으며 신안군 천사대교가 통행이 제한되기도 했다.

여수 교동 수산시장은 역류로 인해 침수 피해가 발생해 현재 소방과 관계기관이 출동해 배수 작업을 벌이고 있다.

광주공항·여수공항에서 항공기가 결항되고 전남 여객선 55항로 모두 운항이 중단되는 등 하늘길과 바닷길도 막혔다.

태풍 마이삭은 오후 10시 기준 부산 남남서쪽 약 210㎞ 해상(33.4N, 128.1E)에서 시속 28㎞로 북북동진하고 있다. 중심기압 945hPa, 최대풍속은 162㎞/h(45m/s)다.

이날 자정부터 오후 10시까지 강수량은 서귀포 영실 872㎜, 제주 새별오름 371㎜, 제주 금악 365㎜, 여수 초도 118.5㎜, 고흥 도화 94.5㎜ 등을 기록하고 있다.

바람도 강하게 불어 최대순간풍속은 제주 고산 49.2m/s, 제주 새별오름 44.7m/s, 여수 간여암 44.6, 서귀포 성산수산 41m/s, 여수 거문도 39.3m/s, 진도 서거차도 32.3m/s 등을 기록했다.

