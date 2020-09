간호사 격려한 文 대통령에…"편 가르기 싸움에 천재적","의사 노력 폄하" 비판 봇물

文 대통령 "파업 의사들 짐까지 떠맡은 간호사 헌신에 감사"

정치권 안팎서 비판 잇따라…"대통령답지 않은 글"

[아시아경제 허미담 기자] 문재인 대통령이 2일 의사들의 집단 휴진을 언급하며 간호사들에게 격려 메시지를 보낸 가운데 정치권 안팎에서는 이를 '편 가르기'라고 규정하며 강도 높은 비판을 이어가고 있다.

문 대통령은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "전공의 등 의사들이 떠난 의료 현장을 묵묵히 지키고 있는 간호사분들을 위로하며 그 헌신과 노고에 깊은 감사와 존경의 마음을 드린다"고 말했다.

문 대통령은 간호사들을 향해 "코로나19와 장시간 사투를 벌이며 힘들고 어려울 텐데, 장기간 파업하는 의사들의 짐까지 떠맡아야 하는 상황이니 얼마나 힘들고 어려우시겠느냐"라며 "열악한 근무환경과 가중된 업무 부담, 감정노동까지 시달려야 하는 간호사분들을 생각하니 매우 안타까운 심정"이라고 했다.

이어 "지난 폭염 시기, 옥외 선별진료소에서 방호복을 벗지 못하는 의료진들이 쓰러지고 있다는 안타까운 소식이 국민의 마음을 울렸다. 의료진이라고 표현됐지만, 대부분이 간호사들이었다는 사실을 국민들은 잘 알고 있다"며 간호사들의 노고를 치하했다.

문 대통령의 이 같은 발언에 정치권 안팎에서는 비판이 이어지고 있다. 문 대통령의 글이 집단 파업 중인 의사들을 에둘러 비판한 것은 물론 의사와 간호사 간의 갈등을 조장했다는 지적이다.

하태경 국민의힘(옛 미래통합당) 의원은 이날 오후 자신의 페이스북에 "코로나19 시기에 통합 대신 의사와 간호사의 이간질을 택한 문 대통령, 3류 대통령 되고 싶은가?"라며 "문 대통령의 국민 이간질은 해도 해도 너무하다. 의사들이 문 정부 의료정책에 반대한다고 의사와 간호사의 내전을 부추기고 있다. 문 대통령께선 의사와 간호사 간의 패싸움을 조장하고 있다"고 꼬집었다.

이어 "국민을 통합해서 코로나19와 싸우기도 벅찬데 국민 편 가르기를 조장하는 문 대통령에게 국민은 절망한다"면서 "아무리 의사들이 파업 중이라 해도 대통령이라면 절대 해선 안 될 행동이다. 문 대통령의 게시글을 본 국민 상당수가 두 눈을 의심했을 정도"라고 지적했다.

안혜진 국민의당 대변인도 비판 대열에 합류했다. 안 대변인은 논평을 통해 "수많은 편 가르기로 나라가 산산조각이 나버린 지금, 이젠 코로나19 영웅들까지 은근슬쩍 이간질하려는 태도를 국민은 더 이상 용납하지 않을 것"이라며 "의사의 노력을 폄하하고 간호사에게 싸구려 동정을 구하는 모습은 어느 쪽에서도 환영받지 못할 언사임을 왜 모르시는가"라고 했다. 이어 그는 "대통령의 지상 과제는 국민 대통합임을 부디 깨달아주시길 바란다"고 강조했다.

홍준표 무소속 의원 역시 "국민 갈라치기도 모자라 이젠 의사, 간호사도 갈라치기 하나"라며 "참으로 속 보이는 유치한 글이다. 그만 내려라. 대통령답지 않은 글"이라고 맹비난했다.

의사보다는 간호사들이 'K-방역'의 주역이었다는 문 대통령의 발언이 사실이 아니라는 지적도 나왔다. 이한상 고려대 경영학과 교수는 같은 날 자신의 페이스북에 "갈라치기에는 정보의 왜곡과 편파적 이용이 필수다. 대통령이라는 사람이 저리 편파적으로 글을 쓰니 국민이 뭘 보고 배우겠느냐만 다행히 우리나라 국민들의 지력이 그렇게 낮지가 않다. 그래서 희망이 있다"고 했다.

이어 그는 "코로나 사태로 고생한 의료진이 전부 간호 인력이라는 것도 사실이 아닌 거짓말"이라며 "(한 매체에 따르면) 코로나 사태 초기에 의사가 가장 많이 투입됐다. 글을 쓰는 건 좋은데 대통령이면 누가 옆에서 팩트 체크 좀 해줬으면 좋겠다. 대통령이 옆집 아저씨 선술집에서 헛소리하는 것처럼 얘기하면 그 말에 신뢰가 있을까 없을까"라고 비난했다.

또 이 교수는 "대통령 정도 되면 꼭 필요한 말씀만 하시면 좋겠다"며 "간호사와 의사·의대생 갈라치기는 정말 생각도 못 해봤다. 갈라치기, 편 가르기 싸움에는 천재적이다. 완전 프로다. 인정하지 않을 수 없다"고 비꼬았다.

한편 대한전공의협의회 등은 ▲의과대학 정원 확대 ▲공공의대 설립 ▲비대면 진료 육성 ▲한방 첩약 급여화 시범사업 등 정부의 4가지 의료정책에 반대하며 지난달 21일부터 무기한 파업에 돌입한 상태다.

