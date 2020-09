ADP, "8월 美 민간고용 42만건"..예상치 절반도 못미쳐

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 지난달 민간 분야 일자리 증가가 기대에 못미친 것으로 나타났다.

2일(현지시간) 민간조사업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)가 발표한 8월 민간 부문의 신규 고용 건수는 42만8000건이었다. 이는 다우존스 집계 시장 예상치 117만건의 절반에도 못미치는 수준이다. 7월 신규고용건수는 21만2000건이었다.

이는 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 인해 고용 확대에 적신호가 켜졌음을 보여주는 예로 읽힌다.

ADP의 아휴 일디마즈 부사장은 "고용 확대가 미미하다. 분야와 기업 규모에 불문하고 코로나19 이전 수준으로 일자리 회복이 이뤄지지 않고 있다"고 설명했다.

ADP 민간 신규 고용 건수는 이번주 연속되는 고용지표의 첫 신호탄이다. 3일에는 주간 신규실업수당 신청건수가 발표된다. 시장은 95만건으로 예상하고 있다.

오는 4일에는 노동부가 8월 고용지표를 내놓는다. 시장에서는 8월 신규 고용이 132만명으로 전달의 176만명 대비 감소했을 것으로 전망하고 있다. 실업률은 10.2%에서 9.8%로 낮아졌을 것으로 추정되고 있다.

