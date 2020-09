[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 2일 오후 제9호 태풍 ‘마이삭’ 대비 안양천과 도림천, 빗물펌프장을 방문, 긴급 현장점검에 나섰다.

채 구청장은 이 날 오전 긴급대책회의를 갖고 각 부서별 비상대응시스템 운영현황을 점검, 기상상황에 따른 실시간 대처 방안을 논의했다.

이후 안양천과 도림천, 빗물펌프장 찾아 현재 수위와 통제 상황을 살폈다. 강풍에 대비한 노후 시설물 면밀히 점검, 안전사고 발생 최소화를 위한 선제적 대응 체제 구축을 당부했다.

